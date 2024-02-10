Motorine büyük zam geliyor! Litre fiyatı 45 lirayı aşacak 

Son dönemde akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. 13 Şubat Salı gününden itibaren motorinin litresine 2 lira 56 kuruş zam geliyor. Zammın ardından motorinin litresi 45 lirayı aşacak.

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatının 82 dolara kadar çıkması ve dolar kurunun 31 liraya doğru hareket etmesiyle motorine büyük bir zam göründü. 13 Şubat Salı gününden itibaren motorinin litresi 2 lira 56 kuruş artacak.

MOTORİNİN LİTRESİ 45 LİRAYI AŞACAK?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 44 lira 33 kuruşa, Ankara'da 45 lira 7 kuruşa, İzmir'de ise 45 lira 28 kuruşa çıkacak.

AKARYAKITA ZAM ÜSTÜNE ZAM GELDİ

18 Ocak tarihinde oto gaza 40 kuruş, 20 Ocak tarihinde motorine 1 lira 15 kuruş, 24 Ocak tarihinde ise benzine 1 lira 46 kuruş, 30 Ocak tarihinde ise motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.