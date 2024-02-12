Motorine büyük zam yolda! Litre fiyatı 45 lirayı görecek

Düzenleyen: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Şubat 2024 09:53 - Güncelleme: 12 Şubat 2024 09:55 - Güncelleme:

Motorin, Zam, Haber

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Bunun sonucunda benzin, motorin ve LPG fiyatlarına yönelik zam ve indirim haberleri havada uçuşuyor. Motorine yönelik geçen haftadan beri devam eden zam beklentisinin bu gece gerçekleşmesi bekleniyor. Buna göre, motorinin litre fiyatı yarından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruş artacak. Zammın ardından motorinin litre fiyatının 44 lirayı aşacak. Benzine yönelik herhangi bir fiyat artışı beklenmiyor.