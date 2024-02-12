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    • Motorine büyük zam yolda! Litre fiyatı 45 lirayı görecek

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Motorin, Zam, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Bunun sonucunda benzin, motorin ve LPG fiyatlarına yönelik zam ve indirim haberleri havada uçuşuyor. Motorine yönelik geçen haftadan beri devam eden zam beklentisinin bu gece gerçekleşmesi bekleniyor. Buna göre, motorinin litre fiyatı yarından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruş artacak. Zammın ardından motorinin litre fiyatının 44 lirayı aşacak. Benzine yönelik herhangi bir fiyat artışı beklenmiyor.

    Brent petrol piyasasındaki gelişmeler, Kızıldeniz krizi ve döviz kuru gibi faktörler nedeniyle akaryakıt fiyatları dalgalanıyor. Vatandaş zam haberlerine alışırken, motorin fiyatlarının bu gece tekrar artırılacağı öğrenildi. Buna göre bu gece motorinin litre fiyatına 2 lira 56 kuruş zam gelecek.

    Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 44 lira 33 kuruş, Ankara'da 45 lira 7 kuruş, İzmir'de ise 45, 28 liraya çıkacak. 

    İstanbul'da güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:

    İstanbul'da motorin litre fiyatı: 41,77 TL (Zamdan sonra 44,33 TL olacak)
    İstanbul'da benzin litre fiyatı: 39,39 TL (Muhtemelen sabit kalacak)

    AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

    Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, çeşitli vergiler ve fonlar dahil edilerek hesaplanıyor. Hesaplamada kullanılan ana unsurlar şunlardır:

    Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasındaki günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek hesaplanır.
    ÖTV: Özel Tüketim Vergisi, benzinde litre başına 6,43 TL, motorinde ise 2,33 TL'dir.
    EPDK Payı: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu payı, benzinde litre başına 0,29 TL, motorinde ise 0,19 TL'dir.
    KDV: Katma Değer Vergisi, tüm ürünlerde yüzde 18 oranında uygulanır.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MotorinZam
    Haberler > Ekonomi > Motorine büyük zam yolda! Litre fiyatı 45 lirayı görecek
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