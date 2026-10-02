Muğla’nın Ula ilçesinde yetiştirilen ve bölgenin önemli tarım ürünlerinden biri olan Gökova susamında hasat başladı. Altın sarısı susam, kendine has aroması ve susuz üretilebilmesiyle dikkat çekiyor. Bölge çiftçisinin önemli gelir kaynakları arasında bulunan Gökova susamına yurt dışından da yoğun ilgi gösteriliyor. Özellikle Japonlar, susi yemeği için yüklü miktarda alım yapıyor.

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Muğla'nın dünyaca ünlü Gökova Körfezi çevresindeki verimli tarım arazilerinde yetiştirilen susamda hasat sezonu başladı. Akçapınar ve Akyaka mahallelerinde üretimi yapılan Gökova susamı, bölgenin kendine özgü iklim şartları sayesinde farklı bir aroma ve kokuya sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Gökova'nın esen rüzgarlarının taşıdığı nem bölgede yetiştirilen susamın gelişiminde etkili oluyor. Susuz tarım yöntemiyle yetiştirilen ürün, hasat döneminde altın sarısı rengiyle tarlalarda dikkat çekiyor.

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GELENEKSEL YÖNTEMLERLE ÜRETİLİYOR

Üreticiler tarafından tarlada susam bitkisinin olgunlaşmasının ardından elle sökülerek istiflenen susam bitkileri, tarlada 21 günlük kurumanın ardından doğal yöntemler ile elle çırpılıp, ardından elekten geçirilerek ürün hazır hale getiriliyor. Teknolojinin hiç bir safhasında yer almadığı üretim geleneksel tarım yöntemi ile tüketiciye ulaştırılıyor.

Muğla'da üretiliyor, Japonya'ya gönderiliyor! Suşi'nin olmazsa olmazı

GÖKOVA SUSAMININ EN BÜYÜK TALİPLİSİ JAPONYA

Gökova susamına yurt içinin yanı sıra özellikle Japonya'dan da talep geliyor. Japon mutfağının önemli ürünlerinden biri olan suşinin hazırlanmasında kullanılan susam, her yıl tüccarlar aracılığıyla bölgeden satın alınarak Japonya'ya gönderiliyor. Japonya 2025 yılında ihracatçı firmalardan sarı susamın kilosunu 4.70 dolardan (230 TL) alırken, bu yıl susam piyasasındaki fiyat henüz açıklanmış değil. 2026 yılı iç pazarda perakande fiyatı 200 TL, toptan fiyatı ise 180 TL olması bekleniyor.

Muğla'da üretiliyor, Japonya'ya gönderiliyor! Suşi'nin olmazsa olmazı

İŞÇİ SIKINTISI YAŞANIYOR

Gökova susamının üretiminde susuz tarım yönteminin kullanılması, ürünün bölgenin doğal şartlarına uyum sağlaması açısından da önem taşıyor. Özellikle yaz aylarında yağışın oldukça az olduğu bölgede yetiştirilen susam, üreticilerin geleneksel tarım yöntemleriyle tarlalarda hayat buluyor. Üreticilerin en büyük sıkıntısı işçi bulma konusunda yaşandığı açıklandı. Ürünün tarladan toplanması aşamasında 80-90 kilometre uzaklıktaki Köyceğiz ilçesinin kırsal mahallelerinden işçiler geliyor.

Muğla'da üretiliyor, Japonya'ya gönderiliyor! Suşi'nin olmazsa olmazı

"YABANCILARDAN TALEP ÇOK"

Üretici Nilgün Sarıoğlu, "Bu organik doğal. Toprağın altı nemli olduğu için tarlamızda yetişiyor. Doğal bir de çiğ havası alıyor. Denizin tuz havasını alıyor. Onun için susuz yetişiyor. Organik. Hiçbir şeyi yok, organik doğal. Talep oluyor çok, isteyen oluyor, perakende çok isteyen oluyor. Kilo kilo. Yabancılar hep kilo kilo alıyorlar. Allah bereket versin. Bu sene daha çok güzel. Japonlar suşide kullanıyor. Bizim burada da çitirmek deriz biz. Ondan yapılıyor" dedi.

Muğla'da üretiliyor, Japonya'ya gönderiliyor! Suşi'nin olmazsa olmazı

"ÇALIŞTIRACAK İŞÇİ BULAMIYORUZ"

20 yıldır susam üreticiliği yapan Adem Akyüz, "Gökova susamı susuz susam. Doğal, gübresiz. Gübre atmıyoruz. Normalde atan atıyor, atmayan atmıyor. Şu anda biz bunu böyle eliyoruz. Katıyoruz römorkun içine. Yarın eleyeceğiz. El işi, hep el işi. İşçi de yok, bulunmuyor" diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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