MÜSİAD'dan asgaride tek artışa destek! 'Aslolan alım gücünü artırmak'

Asgari ücrette yılda tek artışı destekleyen MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı “Birçok şeyi bahane edip zam yapan insanlar var. Asgari ücretteki 10 puanlık artış enflasyona en az 1,2 puan etki ediyor. Sene başında verilen zammın da hiç fena bir zam olmadığını düşünüyoruz. Aslolan alım gücünü artırmaktır, alım gücünü korumaktır” dedi.

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücrette tek artışı desteklediklerini açıkladı.

Bu yıl ikinci kez düzenlenecek ‘Türkiye’nin Gücü Ödülleri’nin tanıtım toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Asmalı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın asgari ücrete temmuzda herhangi bir ara zammın gündemlerinde olmadığına dair sözlerini değerlendirdi:

"Çalışma Bakanı’nın fikrine biz de katılıyoruz. Türkiye’de maalesef yüksek enflasyonla birlikte ticari ahlakın dozu kaçtı. Maalesef birçok şeyi bahane edip zam yapan insanlar var. Asgari ücretteki 10 puanlık bir artış enflasyona en az 1,2 puan etki ediyor. Sene başında verilen zammın da hiç fena bir zam olmadığını düşünüyoruz. Yılın ikinci yarısında enflasyonun da azalmasını gördüğümüz zaman insanların alım gücünün çok fazla erimeyeceğini düşünüyoruz. Yılın ikinci yarısındaki bir ara zam hem OVP’de hem de birçok firmanın yıllık bütçelerini etkileyecek bir olumsuzluğa sebep verebilir. Aslolan alım gücünü artırmaktır, alım gücünü korumaktır. Yoksa asgari ücrete zam yapalım her şeye yeniden zam gelsin, enflasyon tekrar artsın. Bir sarmala giriyoruz maalesef."

TASARRUFU KOMİTE İZLESİN

Asmalı, OVP oluşturulurken ekonomi yönetimiyle görüştüklerini belirterek “Bu toplantılarda tasarruf konusunda kamunun öncülük etmesi gerektiği söyledik. Kamu tasarrufları izleme komitesinin kurulması ve belirlenen hedefler doğrultusunda aylık, 3 aylık, 6 aylık gibi dönemlerde sonuçların açıklanarak kamuoyuna bilgilendirme yapılması hususunda görüşümüzü ilettik. Biz de MÜSİAD olarak kanaat ekonomisinden tasarruf ekonomisine geçiş adı altında bir rapor hazırlıyoruz. Bu raporu haziran sonuna kadar tamamlamayı düşünüyoruz” dedi. Ekonomik göstergelerin OVP hedefleriyle uyumlu şekilde geldiğine işaret eden Asmalı “İş dünyasının en büyük iki sıkıntısı vardı. Biri öngörülebilirlik olmayışı, ikincisi de döviz hareketliliği. Para politikası ve mali politikalar belirlendi. Bu iki husus ortadan kalkmış durumda. Ekonomiyi soğutacaksak üretim şartlarını durdurarak olmamalı. Tüketimleri azaltarak olmalı” diye konuştu.

SATMAKTAN ÇOK ALMAMA ETKİLİ

İsrail’e ticaret kısıtlamalarını desteklediklerini ifade eden Asmalı, mal satmaktan çok almamanın daha etkili olacağına dikkat çekti. Asmalı, şöyle konuştu: Boykot ettiğimiz ürünlerin raflarda alternatifini koyamıyorsak bu da iş adamı olarak bizim ayıbımız. Aslında bizim birçok alternatif ürünü üreten firmalarımız var. Gerek markalaşma eksiklikleri gerekse iletişim noktasında kendilerini tanıtamamalarından dolayı istenilen verimi sağlayabilmiş değiller. Bizler mutlaka almadığımız ürünlerin yani boykot ettiğimiz ürünlerin çok daha kalitesini ve çok daha ekonomik şartlarda üretebilmeliyiz. Bununla ilgili çalışmalarımız ve teşviklerimiz devam ediyor.

MÜSİAD TÜRKİYE'NİN GÜCÜ ÖDÜLLERİ 9 MAYIS'TA SAHİPLERİNİ BULACAK

‘Türkiye’nin Gücü Ödülleri’, 9 Mayıs’ta İstanbul AKM’de sahiplerini bulacak. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Ödül töreni; bugüne dek 17 defa düzenlediğimiz ‘Türkiye Ekonomi Basını Ödülleri’ ile toplam 6 defa düzenlediğimiz ‘Bilim ve Teknoloji Ödülleri’ni ‘Türkiye’nin Gücü Ödülleri’ çatısı altında birleştiriyor” dedi.

Türkiye’nin Gücü Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Tahir Tuluk ise ödüllere toplamda 420 kadar başvuru aldıklarını kaydetti.