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Haberler > Ekonomi > Ne dolar ne de altın! Şubatta en çok kazandıran yatırım aracı borsa oldu

Ne dolar ne de altın! Şubatta en çok kazandıran yatırım aracı borsa oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ne dolar ne de altın! Şubatta en çok kazandıran yatırım aracı borsa oldu

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu şubat ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre geçtiğimiz ay en çok kazandıran yatırım aracı açık ara borsa oldu.

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %9,74, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %8,91 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %1,01, Amerikan Doları %1,34, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,94, külçe altın %2,33 ve Euro %2,37 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) %1,76, Amerikan Doları %2,09, DİBS %2,68, külçe altın %3,07 ve Euro %3,11 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Ne dolar ne de altın! Şubatta en çok kazandıran yatırım aracı borsa oldu - 1. Resim

ÜÇ AYLIK DEĞERLENDİRME 

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,02, TÜFE ile indirgendiğinde ise %0,91 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %1,76, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,50 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Ne dolar ne de altın! Şubatta en çok kazandıran yatırım aracı borsa oldu - 2. Resim

6 AYLIK DEĞERLENDİRME 

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %3,38 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,72 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %21,66, TÜFE ile indirgendiğinde ise %27,80 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Ne dolar ne de altın! Şubatta en çok kazandıran yatırım aracı borsa oldu - 3. Resim

YILLIK DEĞERLENDİRME 

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %24,45,  TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,71 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %23,29, Euro %11,66 ve Amerikan Doları %10,87 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %22,26 ve DİBS %48,09 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %8,70 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %1,56, Amerikan Doları %2,26, mevduat faizi (brüt) %31,46 ve DİBS %54,23 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Ne dolar ne de altın! Şubatta en çok kazandıran yatırım aracı borsa oldu - 4. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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