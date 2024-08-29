Nereden nereye dedirten liste! 1990’dan günümüze vergi rekortmenleri
Ekonomi Haberleri / İhlas Haber Ajansı
90’lı yıllardan günümüze Türkiye’nin vergi rekortmenleri arasında birçok isim yer aldı. Bir zamanlar özellikle 90’lı yıllarda çok tartışmalı bir isim olan Genelev Patroniçesi Matild Manukyan rekortmenler listesine damgasını vurmuştu.
Türkiye'deki vergi rekortmenlerinin profilindeki değişiklik dikkat çekti.
Gelir İdaresi Başkanlığı 2023 yılında Türkiye’de en fazla vergi ödeyen kişi ve kurumları açıkladı.
Listenin zirvedeki ismi son üç yılda değişmedi. 2023 yılının gelir vergisi rekortmeni 1,95 milyar liralık tahakkuk ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.
Son 33 yılda ise listede birçok isim yer aldı. 1990 ve 2023 arasındaki dönemde iki kez rekortmenin adı gizli tutuldu.
Özellikle 90’lı yıllarda çok tartışmalı bir isim olan Genelev Patroniçesi Matild Manukyan rekortmenler listesine damgasını vurmuştu.
Matild Manukyan
YILLARA GÖRE TÜRKİYE'NİN VERGİ REKORTMENLERİ LİSTESİ
- 1990 yılı Matild Manukyan
- 1991 yılı İnan Kıraç
- 1992 yılı Matild Manukyan
- 1993 yılı Matild Manukyan
- 1994 yılı Aydın Doğan
- 1995 yılı Aydın Doğan
- 1996 yılı Aydın Doğan
- 1997 yılı Demir Sabancı
- 1998 yılı Aydın Doğan
- 1999 yılı Ayhan Şahenk
Rahmi Koç
2000'Lİ YILLARIN VERGİ REKORTMENLERİ
- 2000 yılı Demir Sabancı
- 2001 yılı Aydın Doğan
- 2002 yılı Cemil Özgür
- 2003 yılı Cemil Özgür
- 2004 yılı Talip Kahraman
- 2005 yılı Aydın Doğan
- 2006 yılı Demir Sabancı
- 2007 yılı Aydın Doğan
- 2008 yılı Aydın Doğan
- 2009 yılı Aydın Doğan
- 2010 yılı Rahmi Koç
Semahat Arsel
- 2011 yılı Semahat Arsel
- 2012 yılı Semahat Arsel
- 2013 yılı Rahmi Koç
- 2014 yılı Şarık Tara
- 2015 yılı Semahat Arsel
- 2016 yılı Semahat Arsel
- 2017 yılı Şarık Tara
- 2018 yılı İsmi Gizli
- 2019 yılı İsmi Gizli
- 2020 yılı Liste Açıklanmadı
SON ÜÇ YIL
- 2021 yılı Selçuk Bayraktar
- 2022 yılı Selçuk Bayraktar
- 2023 yılı Selçuk Bayraktar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı