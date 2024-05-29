Nvidia hisseleri "Elon Musk" etkisiyle yükselmeye devam ediyor! Apple'ı tahtından edebilir

2024 ilk çeyreğinde rekor gelir sağlayan ABD'li çip üreticisi Nvida'nın hisseleri yükselmeye devam ediyor. Elon Musk'ın etkisiyle yüzde 7 daha yükselerek 1.140 dolara kadar çıktı. Böylece şirketin piyasa değeri dünyanın en değerli ikinci şirketi Apple'a da oldukça yaklaştı. Nvidia ile Apple arasında 100 milyar dolarlık fark kaldı.

2024'ün ilk çeyreğinde rekor seviyede gelir sağlayan ABD'li çip üreticisi Nvidia rekor gelir sağlamıştı. Geçtiğimiz hafta açıklanan bilançoya göre, şirketin hisseleri yıllık yüzde 262 artışla 26 milyar dolara çıkmıştı. Bugün ise Nvidia hisselerine Elon Musk desteği geldi. Musk'ın etkisiyle Nvidia hisseleri yüzde 7 yükselerek 1.140 dolara ulaştı. Şirket ile Apple arasında 100 milyar dolarlık fark kaldı.

3 GÜNLÜK RALLİ YÜZDE 20'YE ULAŞTI

Musk'ın yapay zeka girişimi xAI, yatırımcılardan 6 milyar dolar topladı. The Information’ın haberinde Musk'ın xAI süper bilgisayarı oluşturmak için Nvidia’nın H100 grafik işlemcisini kullanacağı belirtildi.

Elon Musk, daha önce destekçisi olduğu yapay zeka girişimi OpenAI’a yeni girişimi xAI ile meydan okurken yeni rekabetin çip üreticisi Nvidia’ye yarayacağı düşüncesiyle üç günlük ralli yüzde 20’ye ulaştı.

GÖZÜ APPLE'IN KOLTUĞUNDA

Nvidia'nın piyasa değeri dünyanın en değerli ikinci şirketi Apple'a da oldukça yaklaştı.

Nvidia'nın piyasa değeri 2,81 trilyon dolara kadar yükselirken, Apple'ın piyasa değeri 2,91 trilyon dolar civarında seyrediyor. Listenin ilk sırasında 3,2 trilyon dolarlık değere sahip olan Microsoft bulunuyor. Bu yılın en etkili performansını kaydeden şirket, yıl başından bu yana yüzde 137 yükseliş kaydetti.