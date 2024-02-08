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    • Ocak ayının kazandıran yatırımı altın oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Ocak ayının kazandıran yatırımı altın oldu
    BIST 100, Külçe Altın, Altın, Haber

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde Ocak ayında en yüksek aylık getiri yüzde 0,35 ile külçe altında gerçekleşti. Aynı dönemde BIST 100 yüzde 0,58, ABD doları yüzde 0,71, euro yüzde 0,78 ve mevduat faizi yüzde 1,51 oranında kaybettirdi.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları’nı açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,35 oranında külçe altında gerçekleşti. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 2,06 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

    Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 0,58, ABD doları yüzde 0,71, euro yüzde 0,78, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,51 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 4,76 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

    TÜFE ile indirgendiğinde; BIST 100 endeksi yüzde 2,96, doları yüzde 3,09, euro yüzde 3,16, mevduat faizi (brüt) yüzde 3,87 ve DİBS yüzde 7,05 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

    3 AYDA KAYBETTİRDİ, 6 AYDA KAZANDIRDI

    Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,23, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,37 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,30 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

    Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,76 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,26 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 35,50 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

    YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN ÇOK KÜLÇE ALTIN KAZANDIRDI

    Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,93 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

    Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, euro yüzde 12,40, Amerikan Doları yüzde 11,03 ve BIST 100 endeksi yüzde 5,46 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 20,98 ve DİBS yüzde 48,25 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 1,69, doları yüzde 2,88, BIST 100 endeksi yüzde 7,75, mevduat faizi (brüt) yüzde 30,88 ve DİBS yüzde 54,73 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    BIST 100Külçe AltınAltın
    Haberler > Ekonomi > Ocak ayının kazandıran yatırımı altın oldu
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