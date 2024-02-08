FED Başkanlarından ‘altın’a mama yok! Fiyatlar bir yukarı bir aşağı

Altında son dakika… Dün 2044 dolara kadar yükselen ons altın; Boston ve Minneapolis FED başkanlarının “şahin tonajlı” açıklamalarının ardından yeniden 2030 dolar sınırına çekildi. Başkanlar; muhtemel faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda “yıl sonunu”, sayısı konusunda da “2 defa olabilir” söylemini kullandı. Onstan etkilenen Kapalıçarşı gram altın fiyatları da dün gördüğü 2080 TL seviyesinden 2073 TL’ye kadar geriledi. Bugün ABD’de açıklanacak Haftalık İşsizlik Maaşı başvurularının beklenti altında kalması halinde, altın fiyatlarında satış baskısını bir miktar daha artabileceği belirtiliyor.

Türkiye Gazetesi Özel- Altın fiyatları son dönemde FED başkanlarından gelen mesajlarla yön bulmaya çalışıyor. Son gelen açıklamalara bakıldığında; Boston FED Başkanı Susan Collins, para politikasında gevşemenin “yıl sonuna doğru” başlamasının daha doğru olabileceğini belirtti. Minneapolis FED Başkanı Neel Kashkari de enflasyonda yüzde 2 hedefine vurgu yaparak, bu yıl 2 ya da 3 adet faiz indiriminin uygun olabileceğini söyledi.

FAİZ NE ZAMAN DÜŞECEK?

FED bölge başkanlarından gelen bu açıklamalar; daha etkili faiz indirimi sürecinin “yılın ikinci yarısında başlayabileceği” ihtimalini güçlendirdi. Aynı zamanda indirim sayısında da 2 rakamının telaffuz edilmesi dikkatlerden kaçmadı. “Daha az sayıda faiz indirimi” yünündeki beklentiler öne çıktı. Altın fiyatlamaları için önemli olan dolar endeksinin bugün 104,00 seviyesinde yatay görünümünü koruması ve ABD 2 yıllık tahvil faizlerinin de %4,40 üzerinde tutunması, ons tarafında daha fazla yükselişi desteklemedi.

ONS ALTIN FİYATLARI

Dün akşam 2044 doları test eden ons altın, FED başkanlarının açıklamalarının ardından yeniden 2030 dolar sınırına doğru çekildi. Sabah saatlerinde işlemler 2032 dolar seviyelerinden devam ediyor. Ons altında kısa vadeli gösterge olarak öne çıkan 5 günlük ortalama fiyat, bugün 2035 dolarda bulunuyor. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamaması hainde onsta baskının devamı bekleniyor.

8 ŞUBAT KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da 8 Şubat gram altın TSİ 08:00 itibarıyla 2073 TL seviyesinden fiyatlanıyor.

Çeyrek altın 3 bin 437, yarım altın 6 bin 874, tam altın da 13 bin 625 TL’den satılıyor.

GÜNÜN VERİSİ ABD’DEN GELİYOR

Bugün ABD’de Haftalık İşsizlik Maaşı başvuruları açıklanacak. Geçen hafta 224 bin kişi olarak gelen bu verinin, bu hafta 221 bin olması bekleniyor. Bu beklenti altında gerçekleşecek bir rakam istihdam piyasasında canlılığa işaret edeceği için, “güvercin FED” senaryosunu da desteklemeyecek. Dolayısıyla altın fiyatlarında bir miktar daha satış baskısı görülebilir. Beklentiyi aşacak bir veri ise altında yönü yukarı çevirebilir.

ALTINDA BEKLENTİ

Altın fiyatlarındaki yükselişlerin, ABD tahvillerinin ve dolar endeksinin seyrinden dolayı devamının gelemediğini aktaran analistler, “Dolayısıyla küresel yatırımcılar güvenli liman olarak öne çıkan ABD dolarına yöneliyor. Dolar faizi arttığı zaman, altının cazibesi bir miktar azalıyor” görüşünü dile getiriyor.

Bu arada Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan ocak ayı verilerine göre, geçen ay altın fonlarından 2,8 milyar dolarlık bir para çıkışının gerçekleştiği görüldü. FED’e dair beklentilerin ötelenmesi, bu çıkışta etkili oldu.