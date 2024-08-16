Online alışverişte bir ilk... Eski telefonu kapıda yenileme dönemi

e-Ticaret platformu Hepsiburada, Getmobil iş birliği ile ikinci el telefonlara kapıdan yenileme hizmetini başlattı.

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - “Eskiyi Kapında Yenile” hizmeti ile çoğunlukla büyük şehirlerde fiziksel mağazalar üzerinden erişilebilen telefon yenileme hizmeti artık 81 şehirde yapılabilecek. Bu hizmetten faydalanmak isteyen kullanıcılar yeni telefonlarını seçip, değiştirmek istedikleri eski telefona ait bilgileri ve telefonun mevcut durumuyla ilgili üç soruyu cevapladıktan sonra, sistem telefon için ön teklif sunuyor. Eski cihaz için teklif edilen ön teklif yeni cihazın fiyatından düşülüyor. Kullanıcılar daha evlerinden çıkmadan eski telefonlarını kapıda HepsiJET kuryesine teslim edip yeni telefonlarına kavuşuyorlar. Eski telefonlar ise Getmobil’in uzman teknisyenleri tarafından özenle yenileniyor ve 12 ay garanti ile yeni kullanıcılarına sunuluyor.

İlgili Haberler Vergisiz telefon desteğinde yaşanılan mağduriyet

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, bütün bu süreçlerin 24 saatte tamamlandığını belirterek “Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 400 bin telefon yenilenerek hizmete sunuldu. Hepsiburada olarak bu hizmeti 81 ile ulaştırarak en yeni teknolojiyi, en avantajlı şartlarda kullanıcıların kapılarına kadar götürmeyi amaçlıyoruz. Bu yenilikçi adımımızla, kullanıcılarımızın teknoloji alışverişlerini daha rahat, güvenli ve sorunsuz hâle getiriyoruz. Ayrıca, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomiye katkıda bulunarak, hem çevremizi koruyor hem de ekonomimize uzun vadeli bir değer katıyoruz” dedi.

Hepsiburada Mobil Kategoriden Sorumlu Grup Direktörü Murat Atamer de “Eskiyi Kapında Yenile hizmetimizle eski telefonlar uzman ekiplerce özenle incelenip sertifikalı olarak yenileniyor ve tekrar piyasaya kazandırılıyor. 2022’de başlattığımız eski telefonu yenileme çalışmamızla 60 bin telefonu yeniledik. Çok yakın zamanda sunmaya başladığımız Eskiyi Kapında Yenile çalışmamızın pilot aşamasında 600 kullanıcı ile yaptığımız pilot çalışmada elde ettiğimiz yüzde 92 kullanıcı memnuniyeti oranı, bu hizmetin ne kadar değerli ve kullanıcılarımızın beklentilerini karşılamada ne denli başarılı olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Yıl sonuna kadar 50 bin telefon değişimini kapıda tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.