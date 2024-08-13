Xiaomi'nin telefonlarında hangi yapay zeka olacak? Şirket resmi olarak duyurdu

Xiaomi, yapay zeka alanındaki en büyük isimlerden biri olan Google ile önemli bir iş birliğine imza atıyor. Şirket, global pazara yönelik yeni amiral gemisi modellerinde Google'ın gelişmiş yapay zeka teknolojisi Gemini'i entegre edeceğini açıkladı.

Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, bu yeni iş birliğinin detaylarını paylaştı. Jun, "Xiaomi'nin uluslararası pazarlara yönelik gelecekteki amiral gemisi cihazlarında Google ile birlikte çalışmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Google Cloud ve Gemini'i kullanarak daha akıllı ve sezgisel özellikler sunacağız," dedi. Bu stratejik iş birliğinin ilk ürünü ise yaklaşmakta olan Xiaomi 15 olacak.

GOOGLE ÇİN PAZARINDA GENİŞLİYOR

Ancak dikkat çeken bir diğer nokta, Xiaomi'nin Çin pazarına yönelik amiral gemisi modellerinde Google'ın Gemini teknolojisini kullanmayacak olması. Şirketin bu modellerde, kendi geliştirdiği MiLM isimli dil modeline yer vermesi bekleniyor.

Google ile yapılan bu yeni iş birliği kapsamında piyasaya sürülecek ilk cihaz olan Xiaomi 15’in çıkış tarihi henüz netleşmedi. Ancak sızıntılar, serinin Ekim-Kasım 2024 döneminde tanıtılacağını gösteriyor. Xiaomi'nin bu hamlesi, global pazarda yapay zeka özellikleriyle öne çıkan akıllı telefon rekabetinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.