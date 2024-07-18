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Haberler > Ekonomi > Oruç Reis, Afrika yolcusu! Somali karasularında doğal gaz ve petrol arayacak

Oruç Reis, Afrika yolcusu! Somali karasularında doğal gaz ve petrol arayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Somali denizlerinde üç blokta doğal gaz ve petrol arayacağını bildirdi. Bakan Bayraktar, MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin destek gemileriyle eylül sonunda Somali'ye gideceğini belirtti

Türkiye, doğalgaz ve petrol aramalarına Afrika'da devam edecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin, Somali'ye gideceğini duyurdu.

Oruç Reis, Afrika yolcusu! Somali karasularında doğal gaz ve petrol arayacak - 1. Resim

Bakan Bayraktar konu hakkında şunları söyledi:

"Türkiye, Somali offshore'unda petrol ve doğal gaz arayacak. Karadan 50 kilometre ve 100 kilometre açıkta saha bulunuyor. Sismik işlem gerçekleştireceğiz.

"BU İŞ KEŞİFLE NETİCELENECEK"

Oruç Reis gemimizi gönderiyoruz. Bu iş sondaja ve sondaj sonrası keşifle neticelenecek. Deniz derinliği 2000-3000 metre. Deniz tabanıyla birlikte 7 kilometrelik sondaj gerçekleştirmiş olacağız.

"50 KİŞİLİK EKİPLE GİDECEK" 

2016 yılından itibaren ortaya koyduğumuz stratejik çerçevede kendi ekipmanlarımızla bu faaliyetleri yapacak durumdayız. Oruç Reis 50 kişilik ekiple Somali'ye gidecek, 5 tane destek gemisi eşlik edecek, deniz kuvvetleri iştirak edecek."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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