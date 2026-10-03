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Ekonomi

Otomasyonda küresel rekor! Dünyada beş milyon robot işçi var

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Otomasyonda küresel rekor! Dünyada beş milyon robot işçi var
Başlık ResmiOtomasyonda küresel rekor! Dünyada beş milyon robot işçi var

Robotlar fabrikalarda hızla insanın yerini alıyor. Dünya genelinde endüstrideki aktif robot sayısı 5 milyonu aşarak rekor seviyeye çıktı. Lider Çin, robot işçi kadrosunu 354 bin artırdı. ABD ikinci sırada. Türkiye ise 30 bin 990 robotla dünya 15’incisi..

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Yapay zekâ ve tedarik zincirlerindeki dönüşüm, fabrikalarda otomasyonu hızlandırdı. Uluslararası Robotik Federasyonunun (IFR) raporuna göre, dünyadaki aktif endüstriyel robot sayısı 2025’te yüzde 9 artarak 5 milyon 79 bine çıktı. Yıl içinde kurulan yeni robot sayısı da yüzde 11 artışla 600 bini aştı. Çin, 354 bin yeni robotla küresel kurulumların yüzde 59’unu gerçekleştirerek liderliğini sürdürdü. ABD, 38 bin 500 kurulumla Japonya’yı geçerek ikinci sıraya yükseldi. IFR, yıllık yeni kurulumların 2029’da 806 bine ulaşmasını bekliyor.

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Türkiye’de yeni robot kurulumu yüzde 9 düşerek 3 bin 194’e gerilerken, aktif robot stoku yüzde 7 artışla 30 bin 990’a yükseldi. Türkiye böylece küresel robot stoku sıralamasında 15’inci oldu. Son beş yılda Türkiye’nin toplam robot stoku yıllık ortalama yüzde 13 büyüdü. Türkiye’de yeni robotların yüzde 59’u taşıma ve yerleştirme, yüzde 16’sı kaynak işlemlerinde kullanıldı. İmalat sanayisinde 10 bin çalışan başına 52 robot düşerken, otomotivde bu sayı 374’e ulaştı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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