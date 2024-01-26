Otomobil kampanyalarında Ocak ayının son fırsatları

2024 Ocak ayının son haftasında otomobil piyasasında kampanya yarışı başladı. Başta Fiat ve Renault olmak üzere Chery, Citroen, DS, Peugeot, Opel, Nissan, Kia, MG, Ford, Suzuki ve Dacia cazip fırsatlarla müştrilere çeşitli satınalma imkânları sunuyor. İşte otomobil kampanyalarındaki son durum...

Geride bıraktığımız 2023 yılında satış rekorları kıran otomoitv sektörü, 2024 yılına da hızlı başladı. İkinci el pazarında satışların yavaşladığı Ocak ayında sıfır otomobiller için adeta kampanya rüzgarları esiyor. Yeni bir otomobil almayı düşünenler için cazip fırsatlar sunan markalar, hem ödeme koşullarını hem de fiyatları gevşetmeye başladı. Takas desteği sunan markalarda çeşitli indirimler açıklamaya başladı.

FIAT

2023 Yılını satış rekorları ile kapatan Fiat özellikle hafif ticari sınıfta yaptığı model atağı dikkat çekiyor. Yeni Scudo, Ulysse ve Ducato Van ve kamyonet modellerinde ödeme kolaylığı sunan marka; kullanıcılara 400.000 TL 18 ay %3,49 vade oranı ile kredi imknı sağlıyor. Ayrıca Fiat ticari araçlara özel oluşturduğu 36 aya varan vade seçenekleri ile çeşitli ödeme alternatifleri sağlıyor. Ocak ayına özel olarak Fiorino ve Doblo için 200.000 TL 18 ay %2,99 vade oranı ayrıca bir kampanya daha mevcut.

Türkiye’nin en çok satan modeli Egea için ise 2 Şubata kadar geçerli olmak kaydı ile 0 km 2023 ve 2024 model yılı araçlarda; 300.000 TL kredi, 24 ay taksit, %2,39 vade oranı, aylık 17.919,03 TL ödeme seçeneği ile (aylık maliyet oranı %3,13, yıllık toplam maliyet oranı %44,7322) veya 350.000 TL kredi, 36 ay taksit, %2,92 avde oranı, aylık 17.984,33 TL ödeme seçeneği ile (aylık maliyet oranı %3,79, yıllık toplam maliyet oranı %56,3306) veya 200.000 TL kredi, 12 ay taksit, %0 faiz oranı, aylık 16.666,67 TL ödeme seçeneği sunuluyor.

RENAULT

Dikkat çekici tasarımı ile yenilenen özellikleri bir arada barındıran Clio modelinin tüm versiyonları için Ocak ayının son haftasında 200.000 TL kredi, 12 ay taksit ve %1,99 vade oranı sunan Renault; ayrıca bu aya özel sınırlı sayıdaki 2024 model yılı Megane Sedan modeli için 100.000 TL indirim desteği veya 170.000 TL 12 ay 0% faiz kredi imkanı sunuluyor. Yalnız bu teklif sadece İcon paketi donanım seviyesindeki araçlar için geçerli.

Renault Finans kredileri için oluşturulan kampanyalar arasında ticari modeller de yer alıyor. Perakende satın alım yapan bireysel müşteriler, Renault ticari araçlarda ocak ayına özel 250.000 TL kredi, 12 ay vade ve %2,99 vade oranından yararlanabiliyor. Ocak ayına özel olarak markanın perakende satışlarında 250.000 TL kredi, 12 ay taksit ve %2,99 vade oranı ile kredi imkanı mevcut. Bu fırsatlara ek olarak ocak ayında Renault alanlar için kredi taksiti ödemelerini 6 ay erteleme fırsatı bulunuyor.

Elektrikli model Megane E-Tech için ise 250.000 TL 12 ay taksit %1,99 vade fırsatı yine ocak ayının son haftasında geçerliliğini koruyor. Renault, ocak ayında tüzel dijital taşıt kredisi ile tüzel ve şahıs firması olan müşterilere özel 36 ay taksitte %3,75 vade oranı ile kredi imkanı tanıyor.

DACIA

Ocak ayında online satışlara özel ilk bakım hediyesi veren Dacia, tüm modellerinde 3 yıl üretici garantisine ek garanti imkanı da sunuyor. Ayrıca Dacia Finans’tan tüketici kredileri kullanan müşterilerden dosya masrafı alınmıyor, 250.000 TL 12 ay taksit seçeneği ile %3,14 vade imkanı sunuluyor. Öte yandan tüm Dacia modellerinin perakende satın alımları için geçerli olarak Ocak ayına özel alanlar için “Şimdi Al Ağustos 2024’te Ödemeye Başla” fırsatı da bulunuyor.

Markanın en çok satan modeli Duster’ın EDC ve EXPRESSİON ECO-G versiyonları için de 50.000 TL takas desteği mevcut. Ayrıca Dacia Finans, bireysel müşteriler için %3,99’dan başlayan vade oranları ile sınırlı sayıda Duster’ı ocak ayında müşterilerine sunuyor. Tüzel taşıt kredisi ile şahıs firması olan yeni müşterilere özel 500.000 TL kredi tutarı için 36 ay taksite kadar %3,75 vade oranı ile taşıt krediside mevcut.

CHERY

Ocak ayında fiaytları sabitleyerek Aralık 2024 fiyatlarına zam yapmayan Chery, SUV modellerinde 50 bin TL’ye kadar araç takas desteği ve 200 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı ile müşterileri karşılıyor.

CITROEN

Fransız üretici 2023 yılında yok sattığı Citroën Ami modelini ocak ayına özel olarak 150.000 TL 15 ay %0 faiz kampanyası ile müşterilerine sunuyor. En çok tutulan modellerin başında gelen Citroën C3 ise 150.000 TL 12 ay %1,99 vade imkanı ile vitrende yerini alıyor. SUV modeli Citroën C3 Aircross, Citroën C4 ve elektrikli e-C4 modelinde için 200.000 TL 12 ay %1,99 vade kampanyası mevcut. Tüzel müşterilere özel ise 400.000 TL 12 ay %1,99 vade ile teklifler yapılıyor. Markanın amiral gemisi Citroën C5 Aircross modelinde Shine Bold ve E-Series paketleri için 300.000 TL 12 ay %1,99 vade fırsatı var. Hafif ticarı sınıfta Berlingo Kombi modelinde 200.000 TL 12 ay %1,99, Berlingo Van, Jumpy Spacetourer ve Jumper modellerinde ise 150.000 TL 12 ay %1,99 vade sunuluyor.

FORD

Ocak ayında takas kampanyasında eski aracını Ford yetkili satıcılarına götürenler binek modellerde %3, Ford Transit, Connect ve Custom’da %3, E-Transit’te ise %6 indirim fırsatı yakalıyor. Binek araç modelleri Fiesta, Focus, Kuga ve Puma için 300.000 TL, 12 ay, %1,99 vade imkanı mevcut.

Ford’un ticari araçlarında ise ocak ayı boyunca müşterilerilere Transit Van, Ford Transit Kamyonet ve Ford Transit Minibüs ticari modelleri 400.000 TL, 12 ay, %1,99 vade imkanı ile sunuluyor. Ford Ranger model araç satın almak isteyenler için 1.000.000 TL, 12 ay, %1,99 kampanyası ile düşük vade imkanı mevcut.

NİSSAN

Japon üretici Nissan ocak fırsatları arasında Qashqai modelinin e-POWER dahil tüm motor seçeneklerinde bireysel müşterilere 300.000 TL 12 ay %0 faizli bir kampanya sunuyor. Ticari müşterilere ise 100.000 TL nakit alım indirimi ve 300.000 TL 15 ay %1,99vade teklif ediliyor. Nissan X-Trail modelleri ise fırsatlar 250.000 TL nakit alım indirimi, ticari müşterilere özel 200.000 TL nakit indirimi ve 500.000 TL 15 ay %1,99 vade imkanı şeklinde sunuluyor.

OPEL

Mokka ve Astra modellerinde 250.000 TL 12 Ay %0,99 vade opsiyonu sunan marka Corsa ve Corsa Elektrik, Crossland modelleri için 200.000 TL 12 Ay %0,99 vade olanağı tanıyor. Ayrıca bu modellerin GS ve Ultimate paketleri için de 300.000 TL 12 Ay %0,99 vade seçeneği mevct. Bu ay özel hafif ticari tarafta Combo Life, Combo Cargo, Vivaro City Van ve Vivaro Cargo gibi modellerde için Ople’in teklifi 200.000 TL 12 Ay %1,99 vade şeklinde…

PEUGEOT

Peugeot en çok tutulan SUV modeli 3008’in Active Prime ve Allure paketlerinde 250.000 TL 12 ay vadeli faizsiz kredi GT paketinde ise 300.000 TL 12 ay vadeli yüzde %0,99 vade farklı ödeme imkanı sunuyor. Tüzel müşterilere ise tüm paketlerde 300.000 TL 12 ay vadeli bir kampanya bulunuyor. Öte yandan 2008 ve E-2008 modelinde 165.000 TL için 12 ay vadeli faizsiz kredi, yeni 408’lerde ise 250.000 TL için 12 ay vadede faizsiz kredi imkanı sunuluyor. Peugeot’nun 208 modelini için de 90.000 TL 12 ay vadeli ve faizsiz kredi seçeneği mevcut.

MG

MG, benzinli MG HS için 250 bin TL’ye 12 ay taksitli ve 0,99 vadeli kredi veya 60 bin TL takas desteği bulunuypor. MG HS Comfort 1.409.000 TL ve HS Luxury 1.529.000 TL’lik takas indirimli fiyatları ile dikkat çekerken benzinli MG ZS modelinde ise 200 bin TL için 12 ay taksit ve 0,99 vadeli kredi veya 50 bin TL’lik takas desteği sağlanıyor. MG ZS benzinli modelinin tavsiye edilen takas indirimli fiyatları 969.000 TL den başlıyor. MG4 Electric modeli 200 bin TL için 12 ay taksit ve yüzde 0,49 vadeli kredi olanağına ek olarak 70 bine TL’ye varan takas desteği var. %100 elektrikli SUV model ZS EV ise 250 bin TL’ye 12 ay vadeli 0,49 faizli kredi desteği veya 80 bin TL takas desteği ile sunuluyor. Ocak ayında, MG4 Electric’e 1.329.000 TL’den başlayan takas indirimli fiyatlarla, ZS EV’ye ise 1.669.000 takas destekli fiyat ile ulaşmak mümkün.

Öteyandan ocak ayı boyunca %100 elektrikli MG4 ve ZS EV modellerini satın alan müşterilerine Wallbox hediye eden MG, şarj istasyonuna ihtiyaç duymayan müşterilerini Wallbox yerine 15 bin TL tutarında E-Şarj Kartı veriyor.

KİA

Niro EV modelinde 200.000 TL krediye 12 ay %0,99 faiz imkanı ile müşterilerini karşılıyor. Sportage modelinde ise 20.000 TL indirim ve 200.000 TL krediye 12 ay %1,99 faiz şeklinde ödeme teklifinde bulunuyor.

SUZUKİ

Suzuki Vitara Hibrit, ay boyunca 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla veya 70 bin TL takas destekli 1.354.000 TL’den başlayan fiyatlarıyla SUV sevenleri bekliyor. Swift Hibrit modeline 50 bin TL takas destekli 1.078.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve takas desteği ile aynı anda kullanılabilen 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle sahip olunabiliyor. Suzuki S-Cross Hibrit modeli 70.000 TL takas desteği veya 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi avantajıyla sunuluyor. Jimny modeline de 50 bin TL takas desteği veya 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi teklif eden SUZUKİ, ocak ayına özel 1.678.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışta olacak.

DS

Fransa’dan sonra Avrupa’da en çok Türkiye’de satılan DS modellerinde DS4 ESPRIT DE VOYAGE koleksiyonunun benzinli ve dizel seçenekleriiçin takas desteği ya da sadece tüzel müşterilere özel 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. DS 7 dizel versiyonları takas desteği veya sadece tüzel müşterilere özel 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajıyla ve DS 7 E-TENSE versiyonları da takas desteği veya sadece tüzel müşterilere özel 400 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajıyla yeni sahiplerini bekliyor.