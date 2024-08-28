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Otomobil satışı sil baştan! Motorlu taşıt ticaretinde kurallar değişti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Otomobil satışı sil baştan! Motorlu taşıt ticaretinde kurallar değişti

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İkinci el araç piyasasına yeni kurallar getirildi. Bundan böyle ikinci el satışlarda Güvenli Ödeme Sistemi herkes tarafından zorunlu kullanılacak. Düzenleme kapsamında sıfır araç satışı yapan distribütör ve yetkili bayilerin yükümlülükleri de değişti.

Araç satışlarında satıcının zarar görmemesi için bütün tedbirler alındı. Ticaret Bakanlığınca hazırlanan yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle ikinci el satışlarda Güvenli Ödeme Sistemi’nin herkes tarafından kullanımı zorunlu hâle getirildi. Böylece ikinci el araç satışı için işletmelerin ilan verirken uyması gereken kurallar sil baştan değişti. Ayrıca sıfır taşıt ticareti de yönetmelik kapsamına alındı.

Yeni düzenlemeler ile birlikte yetki belgesi olmayanların ticari faaliyet kapsamında motorlu kara taşıtı pazarlama ve satışı yapamama kuralı da sürdürülecek. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olma şartı ise yetki belgesi şartlarından çıkarıldı. 

  • Yeni dönemin detayları ise maddeler halinde şöyle sıralanıyor:
  • Yetkili satıcı satış sözleşmesi düzenleyecek. Bu formu düzenlemeden, herhangi bir ödeme alamayacak. Sözleşme tarihinden itibaren 45 gün içerisinde teslim şartı olacak.
  • Taşıt teslimine 7 gün kalıncaya kadar sadece yüzde 10 kapora alabilecek.
  • Tüketici verdiği siparişle ilgili formun düzenlendiği tarihten itibaren 14 gün içinde cayma hakkını kullanabilecek.
  • Fatura tarihinden sonra distribütörler fiyatta artış yapamayacak. Araç, 15 gün içinde yetkili satıcıya teslim edilecek.
  • Yetkili satıcılar ise ÖTV ve KDV’si ödenen taşıtın fiyatını artıramayacak, 15 gün içinde teslimle yükümlü olacak.
  • Bir takvim yılı içinde 3’ten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı ticari faaliyet kabul edilecek.
Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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