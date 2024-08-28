Otomobil satışı sil baştan! Motorlu taşıt ticaretinde kurallar değişti

İkinci el araç piyasasına yeni kurallar getirildi. Bundan böyle ikinci el satışlarda Güvenli Ödeme Sistemi herkes tarafından zorunlu kullanılacak. Düzenleme kapsamında sıfır araç satışı yapan distribütör ve yetkili bayilerin yükümlülükleri de değişti.

Araç satışlarında satıcının zarar görmemesi için bütün tedbirler alındı. Ticaret Bakanlığınca hazırlanan yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle ikinci el satışlarda Güvenli Ödeme Sistemi’nin herkes tarafından kullanımı zorunlu hâle getirildi. Böylece ikinci el araç satışı için işletmelerin ilan verirken uyması gereken kurallar sil baştan değişti. Ayrıca sıfır taşıt ticareti de yönetmelik kapsamına alındı.

Yeni düzenlemeler ile birlikte yetki belgesi olmayanların ticari faaliyet kapsamında motorlu kara taşıtı pazarlama ve satışı yapamama kuralı da sürdürülecek. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olma şartı ise yetki belgesi şartlarından çıkarıldı.