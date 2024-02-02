Otomobil satışlarında rekor artış! Zirveyi ÖTV belirledi

Otomobil satışları, Ocak 2024'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,7 artarak rekor kırdı. Verilere göre satışların yüzde 89,6'sını vergi oranı düşük araçlar oluşturdu. Bu araçlara yönelik talepte engelliler için limiti artırılan ÖTV muafiyetli otomobillerin etkili olduğu belirtildi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) yayınladığı 2024 yılı Ocak ayı raporuna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56,6 oranında artarak 79.701 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları ise geçen yıla göre yüzde 71,7 oranında büyüyerek 64.041 adet oldu.

Hafif ticari sınıfta ise yükseliş yüzde 15,1 olarak kayıtlara geçti. Bu kategoride Ocak ayında toplam 15.660 adet araç satıldı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 131,2 artış gösterirken, Otomobil pazarı ise 10 yıllık ortalamanda yüzde 147,1 büyüme kaydetti…

Ocak ayındaki satışlardaki artışta ÖTV'siz otomobil modellerine yönelik talepteki patlamanın etkili olduğu öne sürüldü.

ZİRVE VERGİ ORANI DÜŞÜK OLAN ORTA SINIFTA

Ocak ayında gerçekleşen satışlar araç sınıflarına göre incelendiğinde pazarın yüzde 89,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçların oluşturduğu görünüyor. Toplam satışlardan aldığı yüzde 62,9 payla 40.279 adet satış C segmenti otomobillerden gelirken B segmenti 16.862 adetle yüzde 26,3 pay aldı.

SUV’LAR ÖNDE

Raporda yer alan bilgilere göre en çok tercih edilen gövde tipi ise yüzde 52,6’lık payla SUV tasarımlar, sedanlar yüzde 30,3 pay ile 19.407 adetlik satışa ulaşırken yüzde 15,3’likoranla ve 9.827 adet satışla H/B otomobiller sıralamada yerini aldı.

Motor tipine göre sıralandığında ise benzinli otomobil satışları 41.212 adet ve yüzde 64,4 pay ile birinci sırada, hibrit 10.206 adet ve yüzde 16 pay ile ikinci, dizel otomobil satışları yüzde 12,6 oran ve 8.055 adet satışla üçüncü sırada yer aldı.

Elektrikli otomobil satışları ise 3.973 adet ve yüzde 6,2 pay ile dördüncü sırada listelenirken LPG’li otomobil satışları 541 adetle sadece yüzde 0,8 pay aldı...