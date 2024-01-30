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    • Otomobillerde kara kutu zorunluluğu! Temmuzda 27 Avrupa ülkesinde başlıyor

    Avrupa'da otomobil satışında yeni dönem başlıyor. Temmuz 2024'ten itibaren 27 Avrupa Birliği ülkesinde satılacak tüm yeni otomobillerde zorunlu kara kutu olacak. Bu cihazlar, kaza öncesi ve sonrası otomobildeki tüm verileri kaydedecek.

    Düzenleyen: /
    - Güncelleme:
    Otomobillerde kara kutu zorunluluğu! Temmuzda 27 Avrupa ülkesinde başlıyor
    Otomobil, Avrupa, Haber

    Ekonomi Haberleri

    Avrupa Birliğinde (AB) otomobillere "kara kutu" zorunluluğu geliyor. Bu yılın Temmuz ayından itibaren Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olacak düzenleme, M1 kategorisindeki sekiz koltuklu otomobilleri, pick-up kamyonetleri ve vanları içeren 3 bin 500 kilogramın altındaki ağırlığa sahip N1 sınıfı araçları kapsayacak.

    27 ÜLKEDE GEÇERLİ OLACAK

    Bu yeni düzenleme, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç gibi 27 ülkede geçerli olacak.

    Otomobillerde kara kutu zorunluluğu! Temmuzda 27 Avrupa ülkesinde başlıyor

    EDR SİSTEMİ OTOMATİK DEVREYE GİRECEK 

    EDR sistemi, araçların hava yastığı sistemine gömülü olacak ve isteğe bağlı olarak kapatılamayacak. Hava yastığı ve emniyet kemeri sensörleri tetiklendiğinde EDR devreye girecek. Ayrıca aracın kaputu açıldığında, yatayda ya da dikeyde hızı 0,15 saniyede saatte 8 kilometreden fazla arttığında sistem devreye girecek.

    Kara kutular, hız, fren, pozisyon, aracın titreşimi, ve gömülü güvenlik sistemleri verilerini toplayacak. Acil bir durum tespit edildiğinde araç, zorunlu eCall sistemiyle yardım çağırabilecek. EDR, araç verilerini yüksek isabetlilikle kaydedecek ve bu veriler sadece acil durumlarda yetkililer tarafından erişilebilecek şekilde korunacak. Bu sayede, sürücüye ait verilerin gizliliği korunmuş olacak.

    ABD'DE YASA TEKLİFİ 

    ABD'de de bu cihazların 2012'de zorunlu hale getirilmesi konusunda yasa teklifi verildi ancak teklif 2019 yılında geri çekildi. 2022 yılından bu yana yeni bir yasa üzerinde çalışmalar devam ediyor. 

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    OtomobilAvrupa
    Haberler > Ekonomi > Otomobillerde kara kutu zorunluluğu! Temmuzda 27 Avrupa ülkesinde başlıyor
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