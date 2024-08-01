Otoyol ve köprü ücretlerine düzenleme geldi! Kaçak geçişlere 'indirim'

Otoyol geçişleriyle ilgili yapılan yeni düzenleme ile 15 günlük cezasız ödeme süresini kaçıranlar 45 içinde ödeme yapmaları halinde dört kat yerine bir kat ceza ile kurtulacak. İşin uzmanları ise itiraz etmenin püf noktalarını anlattı.

Otoyol, köprü, tünel işleticisi şirketlerle vatandaş arasında ücret ödemeden geçiş ya da 'kaçak' geçişlerle ilgili çok sayıda dava olunca Bakanlık olaya el attı ve yeni düzenleme geldi.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan değişikliğe göre otoyollardan ücret ödemeden geçip de 15 günlük ‘cezasız ödeme’ süresini kaçıranlar, 45 gün içinde ödeme yaparlarsa dört kat yerine bir kat cezayla kurtulacak. Oysa mevcut uygulamada 15 günü geçirenlere geçiş ücretinin dört katı kadar ceza uygulanıyordu.

ÖZELLERİN 'BİLDİRİM' SORUNU

Yeni değişiklikle söz konusu cezaların ‘tebliğ’ edilip edilmediğine bakılmaksızın uygulanması hükmü getirildi.

Konuyla ilgili Hürriyet’in sorularını cevaplayan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Cezanın bir kata düşmesi çok doğru ama hukukta bildirim yapılmaksızın ceza olmaz, devlet otoyollarında bildirim yapılıyor ama özeller yapmıyor” dedi.

HGS etiketlerinde bakiye göstergesinin olmamasını eleştiren Ağaoğlu, teknolojinin bu kadar ilerlediği bir dönemde tüketicinin geçiş sırasında ücretini, bakiyesini görememesinin kabul edilemez bir durum olduğunu söyledi. Ağaoğlu, “Hukukun temel ilkesidir, kişilere tebliğ edilmeden borç tahakkuk ettirilemez. Oysa tüm plaka sahiplerinin telefonları şirketlerde var. Bildirim bir SMS’e bakar. Bildirim yapılmaksızın gönderilen borç için tüketici hakem heyetine başvurarak dava açtığında kazanır” dedi.

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İTİRAZ ETMENİN 'PÜF' NOKTASI

Ağaoğlu, ihlalli geçiş nedeniyle ceza gönderildiğinde itiraz etmenin püf noktasını ise şöyle anlattı:

Püf noktası şu, tüketici için 15 günlük cezasız ödeme süresi, kendisine tebliğ edilmesiyle başlar. Dolayısıyla öğrendiği tarihten itibaren 15 günlük süre hukuken başlamış olacaktır.

Örneğin kendisine ihbar gönderilmiş, icra takibi başlatılmış. Bu durumda tüketici asıl geçiş ücretini ödeyip kalanına itiraz etmelidir.

Bin liralık geçiş ücretini ödeyip, diğer 4 bin liralık ceza artı icra masraflarına itiraz için tüketici hakem heyetlerine itiraz edebilir. Özel şirketlere bildirimsiz ceza göndermeleri nedeniyle binlerce şikâyet gidiyor.