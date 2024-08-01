Özgür Özel'den emekli zammı çıkışı: En düşük maaşı 17.500 lira yapın, SGK borçlarını ödeyelim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelerin SGK borçlarını ödemek için çok konuşulacak bir çıkışa imza attı. Hükümete seslenen Özel, "En düşük emekli maaşını 17 bin 500 TL yapın. Bütün SGK borçlarını ödeyelim" teklifinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK'ya borcu olan belediyelere bildirim gönderildiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta borç üzerinden eleştirilerde bulunan CHP lideri Özgür Özel'e seslenerek "Sayın CHP Genel Başkanı'na tavsiyem; dersine iyi çalışması, enerjisini milletin hakkını ödemek için kullanmasıdır. Türkiye için emeklilerimiz için en doğru yol budur. Biz milletin hakkını ve hukukunu korumanın derdindeyiz." demişti.

Belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili tartışma devam ederken, Özgür Özel'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

ÖZEL'DEN BORÇ ÖDEMESİ İÇİN EMEKLİ ZAMMI ÇAĞRISI

Burdur'da bir dizi ziyarette bulunan Özel, CHP'li belediyelerin borçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. En düşük emekli maaşının 17 bin 500 liraya çıkarılması teklifini yenileyen Özel, artış yapılması durumunda CHP'li belediyelerin SGK borçlarını ödemeye hazır olduklarını söyledi.

Özel, "En düşük emekli maaşını 17 bin 500 TL yapın. Bütün SGK borçlarını ödeyelim" dedi.

EN BORÇLU 5 BELEDİYE

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en borçlu 5 belediyeyi şöyle sıralamıştı: