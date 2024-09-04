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Haberler > Ekonomi > Palamut bolluğu etiketleri değiştirdi! Fiyatlar yarı yarıya düştü

Palamut bolluğu etiketleri değiştirdi! Fiyatlar yarı yarıya düştü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkçılar 'Vira Bismillah' deyip denize açıldı, tezgahlar dolmaya başladı. Palamut bolluğunun yaşanacağını söyleyen balıkçılar "Palamut bedava oldu. 6 tanesi 100 TL, tanesi 50 TL'ye de var" dedi. 

Türkiye'de 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Yasağın kalkmasıyla Rizeli balıkçılar 'Vira Bismillah' deyip denize açıldı. 

Daha önce tezgahlarda fiyatı 200 TL'yi aşan palamut, ilk gün 100 TL'ye inmişti. Gün geçtikçe artan palamut, artan avla birlikte tanesi 50 TL'den tezgahlarda yerini aldı.

Palamut bolluğu etiketleri değiştirdi! Fiyatlar yarı yarıya düştü - 1. Resim

Rize'de bir balık tezgâhı da vatandaşların daha ucuz bir şekilde palamut yiyebilmesi için 6 tane palamutu 100 TL'den satıyor. Balıkçılar palamut bereketi ile başlayan av sezonunun ilerleyen günlerde de devam etmesini bekliyor.

Palamut bolluğu etiketleri değiştirdi! Fiyatlar yarı yarıya düştü - 2. Resim

BU SENE BALIKÇILARIN SENESİ

Vatandaşların ucuz ve taze bir şekilde bu sezon palamuta doyacaklarını ifade eden balıkçı Abdulkadir Vural, “Yeni sezon süper. Beklentilerimizin üzerinde devam ediyor. Palamut bedava oldu. 6 tanesi 100 TL, tanesi 50 TL'ye de var. Palamutlar çok güzel. Geçen sene olmadı bu sene gerçekten tezgahların yüzü güldü. İnsanların da yüzü güldü.

Palamut bolluğu etiketleri değiştirdi! Fiyatlar yarı yarıya düştü - 3. Resim

Vatandaşlarımız bol bol balık yesin. Hem ucuz hem de taze bir şekilde. Beklentilerimiz güzel. Denilene göre denize çok büyük bir palamut yoğunluğu var. İnşallah 2-3 ay devam eder. Bugün Eylül ayının 4'ü güzel gidiyor. Kayıklarımız gerçekten süper bir rekoltede balık tuttular. Beklentimiz güzel. Havalar biraz daha soğuduğunda palamuttan sonra istavrit, hamsi, çinakop türü balıklar başlar. Şu anda büyük çoğunlukla palamut var. Ara sıra istavrit geliyor ama çoğunluk palamut olduğu için palamut tutuluyor” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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