Palamutun bu sezon bollaşmasıyla fiyatı 50 liraya kadar gerilemiş, vatandaşın yüzü gülmüştü. Gözler bu defa lüfer ve çinekopa çevrildi. Tekirdağlı balıkçılar, ağlarını lüfer için hazırladı.

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Bu sezon palamut bolluğuyla hareketli günler geçiren balıkçılar, yeni av döneminde rotasını lüfer ve çinekopa çevirdi. Palamutun bol avlanmasıyla tanesi 50 liraya kadar gerileyen balık, vatandaşın da yüzünü güldürmüştü. Şimdi ise Marmara Denizi'nde lüfer bereketi yaşanması bekleniyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, lüfer avında da bereketli bir sezon geçirmeyi beklediklerini söyledi.

Palamut ucuzlamıştı, şimdi gözler onda! Balıkçılar ağlarını hazırladı

LÜFERDE DE AYNI BOLLUK BEKLENİYOR

Bu yıl palamut avcılığında yaşanan bolluğun balıkçıları sevindirdiğini aktaran Pehlivanoğlu, yeni av döneminde lüfer ve çinekop avına odaklanacaklarını belirtti.

Palamut ucuzlamıştı, şimdi gözler onda! Balıkçılar ağlarını hazırladı

Balıkçıların Marmara Denizi'ne lüfer için ağ bırakacağını anlatan Pehlivanoğlu, "Bu sezon palamut avcılığı bereketli geçti. Palamudun ardından lüfer avında da aynı bolluğu yaşamayı umut ediyoruz. Vatandaşlarımızın bol bol lüfer tüketebileceğini düşünüyoruz. Ağlarımızı da bu beklenti doğrultusunda hazırladık. Hava koşullarının elverişli seyretmesiyle av faaliyetlerimizi lüfer ve çinekop avına yoğunlaştıracağız" dedi.

Palamut ucuzlamıştı, şimdi gözler onda! Balıkçılar ağlarını hazırladı

Balıkçı Hasan Oğuz da bu sene balıkçılar için sezonun güzel geçtiğini ve lüferin bol olmasını beklediklerini ifade etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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