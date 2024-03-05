Patron çıldırdı! Ahmet Yüce, tüm işçilerine 29 maaş ikramiye verdi 

Geçen yıl çalışanlarına 25 maaş ikramiye vererek tüm Türkiye'nin takdirini toplayan Skoda Türkiye distribütörü Yüce Auto A.Ş patronu Ahmet Yüce, bu yıl çıtayı daha da yükseltti. Yüce, bu yıl da çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi.

Skoda Türkiye distribütörü Yüce Auto A.Ş patronu Ahmet Yüce, geçen yıl çalışanlarına verdiği 25 maaşlık ikramiye ile büyük ses getirmişti. Yüce, iş dünyasında takdirle karşılanan bu hareketini bu yıl da artırarak sürdürdü. Yüce bu yıl çıtayı daha da yükselterek çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi.

HESAPLARA YATIRILDI

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Yüce işçilerini sevindiren haberini dün açıkladı ve tüm işçilerin hesaplarına 29'ar maaş ikramiye yatırdı.

15 YILDIR ARALIKSIZ İKRAMİYE VERDİ

Ahmet Yüce, 15 yıldır aralıksız çalışanlarına ikramiye veriyor. Pandemi döneminde hiç işçi çıkarmayan Yüce, o dönemde de çalışanlarına 13,14 maaş ikramiye vermişti. Geçen yıl ise ikramiye tutarını 25 maaşa çıkarmıştı.

AHMET YÜCE KİMDİR?

Yüce Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, 1957 senesinde istanbul'da dünyaya geldi. 1977 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Yüce, 1977 senesinden beri Orhan R. Yüce ile birlikte otomotiv sektöründe çalıştı. Alfa Romeo markalarının yedek parça tedariğini sağlayan Attila Ahmet Yüce sonrasında Alfa Romeo markasının Türkiye distribütörlüğünde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı.

1987 senesinde Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin kurucu üyesi olarak derneğin hayata geçmesinde rol oynayan Attila Ahmet Yüce, Erya Otomotiv A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yüce Motor A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyor. Yüce Auto A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen Attila Ahmet Yüce, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu ve Büyük Kulüp üyeliklerini sürdürüyor. Fransızca bilen A. Ahmet Yüce'nin, Ali Yüce isimli bir oğlu bulunuyor.