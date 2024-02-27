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    Pegasus'a, 'altın seviyede' ödül

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
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    Sürdürülebilirlik, Pegasus, Hava Yolları, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Pegasus, sürdürülebilir iş uygulamaları ile hava taşımacılığı alanında "Green Check-Yeşil Kontrol Belgesi"ni alan ilk şirket oldu. Şirket, en yüksek seviye başarıyı temsil eden altın seviyeye layık görüldü.

    Sürdürülebilir iş uygulamalarına yönelik teşvik ve denetimler işletmeleri rekabette öne çıkarıyor. Son olarak Pegasus Hava Yolları, hava taşımacılığı alanında, genel müdürlük ve uçuş hizmetleri kapsamında "Green Check-Yeşil Kontrol Belgesi"ni alan ilk şirket oldu.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus Hava Yolları, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından Bureau Veritas işbirliğiyle geliştirilen 'Green Check-Yeşil Kontrol Belgesi'ni en yüksek seviye başarıyı temsil eden altın seviyede almaya hak kazandı.

    GREEN CHECK-YEŞİL KONTROL BELGESİ NEDİR?

    Green Check-Yeşil Kontrol Belgesi almaya hak kazanan şirketler, çevre yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, iletişim ve katılım, müşteri geri bildirim yönetimi, tedarik zinciri ve ortam koşulları ana başlıkları altında, bağımsız bir denetim sonrası bu belgeyi alabiliyor.

    Belge sahibi şirketler, çevresel etki yönetimi konusunda yaptığı çalışmaları şeffaf bir denetim sürecine açarak, sektörde sürdürülebilir bir rekabet avantajına sahip olmanın yanı sıra artan müşteri memnuniyeti ve kurumsal itibar konularında da bir adım öne çıkıyor.

    YENİ MÜŞTERİ KAZANMA HEDEFİ

    Belgenin diğer avantajları arasında ise bugünün değerleriyle uyumlaştırma, yeni müşteri kazanma, yeni ürün ve hizmet sunabilme yer alıyor.

    Denetimleri gerçekleştiren Bureau Veritas, 140'tan fazla ülkede, laboratuvar testlerinden, gözetim ve sertifikasyon hizmetlerine kadar pek çok alanda farklı sektörlerde hizmet veriyor.

    Pegasus'a, 'altın seviyede' ödül - 1. Resim

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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