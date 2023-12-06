Personel açığı için istihdam atağı: Sanayide 40 bin kişi meslek sahibi olacak
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Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Hükümet, bir yandan önümüzdeki 5 yılda 5 milyon ilave istihdam sağlanması için düğmeye basarken, diğer yandan da sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi için harekete geçiyor.
CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Aktif işgücü piyasası programları kapsamında gelecek yıl 40 bin kişiye yönelik mesleki eğitim kursu ve işbaşı eğitim programı düzenlenecek. Mesleki eğitimde kamu-özel sektör iş birliğinin artırılması, meslek liseleri ve meslek yüksekokullarının yönetiminde özel sektörün daha etkin rol alması sağlanacak. Sektörle iş birliği yapılarak talep edilen alanlarda meslek liselerine yönelik programlar geliştirilecek.
Öte yandan, imalat sanayii alt sektörleri bazında uluslararası beceri sınıflamaları (AB ESCO) esas alınarak veri tabanı tasarımı gerçekleştirilecek ve OSB’ler çerçevesinde beceri envanteri oluşturulacak.