Personel açığı için istihdam atağı: Sanayide 40 bin kişi meslek sahibi olacak

6 Aralık 2023 05:48 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 05:48

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Aktif işgücü piyasası programları kapsamında gelecek yıl 40 bin kişiye yönelik mesleki eğitim kursu ve işbaşı eğitim programı düzenlenecek. Mesleki eğitimde kamu-özel sektör iş birliğinin artırılması, meslek liseleri ve meslek yüksekokullarının yönetiminde özel sektörün daha etkin rol alması sağlanacak. Sektörle iş birliği yapılarak talep edilen alanlarda meslek liselerine yönelik programlar geliştirilecek.

Öte yandan, imalat sanayii alt sektörleri bazında uluslararası beceri sınıflamaları (AB ESCO) esas alınarak veri tabanı tasarımı gerçekleştirilecek ve OSB’ler çerçevesinde beceri envanteri oluşturulacak.