Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
Haberler > Ekonomi > Personel açığı için istihdam atağı: Sanayide 40 bin kişi meslek sahibi olacak

Personel açığı için istihdam atağı: Sanayide 40 bin kişi meslek sahibi olacak

- Güncelleme Tarihi:
Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Personel açığı için istihdam atağı: Sanayide 40 bin kişi meslek sahibi olacak
Sanayi, Istihdam

Hükümet, bir yandan önümüzdeki 5 yılda 5 milyon ilave istihdam sağlanması için düğmeye basarken, diğer yandan da sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi için harekete geçiyor.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Aktif işgücü piyasası programları kapsamında gelecek yıl 40 bin kişiye yönelik mesleki eğitim kursu ve işbaşı eğitim programı düzenlenecek. Mesleki eğitimde kamu-özel sektör iş birliğinin artırılması, meslek liseleri ve meslek yüksekokullarının yönetiminde özel sektörün daha etkin rol alması sağlanacak. Sektörle iş birliği yapılarak talep edilen alanlarda meslek liselerine yönelik programlar geliştirilecek.

Öte yandan, imalat sanayii alt sektörleri bazında uluslararası beceri sınıflamaları (AB ESCO) esas alınarak veri tabanı tasarımı gerçekleştirilecek ve OSB’ler çerçevesinde beceri envanteri oluşturulacak. 

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...