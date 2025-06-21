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Peş peşe gelen zamların ardından bu kez indirim! Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Peş peşe gelen zamların ardından bu kez indirim! Akaryakıtta tabela yine değişiyor
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası son 9 günde 5 kez zamlanan akaryakıt fiyatlarına bu kez indirim geliyor. Bugün 3 lira 30 kuruş zam gelen motorinin fiyatı düşecek. İşte detaylar...

Orta Doğu'daki gerilim sonrası petrol fiyatları 64 dolardan 76 dolara kadar yükseldi. Brent petroldeki 12 dolarlık yükseliş Türkiye'de akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıdı. Peş peşe gelen zamların ardından akaryakıta bu kez indirim göründü.

9 GÜNDE 5 KEZ ZAMLANDI 

13 Haziran'da benzine 1 lira 47 kuruş, 14 Haziran'da motorine 1 lira 47 kuruş, 17 Haziran'da motorine 1 lira 70 kuruş, 19 Haziran'da ise benzine 1 lira 56 kuruş, motorine 1 lira 87 kuruş zam, 21 Haziran'da ise motorine 3 lira 30 kuruş, benzine 1 lira 51 kuruş zam geldi. 

Peş peşe gelen zamların ardından bu kez indirim! Akaryakıtta tabela yine değişiyor - 1. Resim

BUGÜN ZAMLANAN MOTORİNE SALI İNDİRİM GELİYOR

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bugün 3 lira 30 kuruş zamlanan motorine 24 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 66 kuruş indirim gelecek. 

Peş peşe gelen zamların ardından bu kez indirim! Akaryakıtta tabela yine değişiyor - 2. Resim

21 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

ŞehirBenzinMotorinOtogaz
İstanbul Avrupa51,5054,7225,09
İstanbul Anadolu51,3554,6024,49
Ankara52,1655,5624,99
İzmir52,4955,9124,94

 

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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