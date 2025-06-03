Petrol fiyatı 65 dolara yükseldi! Benzin ve motorine zam geldi

Jeopolitik risklerde yaşanan artışla birlikte bu hafta petrol fiyatları %3,5 primle 65,00 dolara yükseldi. Dikkatler iç piyasada akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Dün geceden itibaren geçerli olmak üzere İstanbul’da benzin fiyatına 4 kuruş ve motorin fiyatına 8 kuruş zam yapıldı. Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 46,88 TL ve motorinin litresi 46,19 TL’ye yükseldi.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Geçen haftayı 62,80 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bu haftaya hızlı başladı. Dünkü işlemlerde 63,85 dolardan kapanış yapan petrol, bugün de 65,00 dolara yükseldi. Böylece petrol fiyatında haftanın ilk iki işlem gününde yaşanan yükseliş %3,50’yi buldu.

OPEC+ GRUBU ÜRETİMİ ARTIRIYOR

Hafta sonu Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ Grubu üyesi 8 ülke, temmuzda üretimi bir önceki aya göre günlük 411 bin varil artırma kararı aldı. Bu beklenti ile geçen hafta zayıf seyreden petrol fiyatları, jeopolitik risklerde yaşanan artışla yeniden yukarı döndü.

JEOPOLİTİK RİSKLER YÜKSELİNCE...

Küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna ateşkes görüşmelerinden ılımlı beklentilerle birlikte Rus petrolünün piyasaya dönüş yapabileceği öngörüleri öne çıkmıştı. Ancak İstanbul’da gerçekleşen ikinci müzakerede esir takası haricine bir gelişme yaşanmaması, kısa vadede ateşkes umutlarını da olumsuz etkiledi.

DOLAR ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ

Jeopolitik risklerde yaşanan artışla petrol fiyatları yeniden yükselişe geçerken, dolar endeksinin 99,00 seviyesinin altına gerilemesi de bütün emtia fiyatlarında olduğu gibi petrol fiyatlarına pozitif yansıdı. Öte yandan ABD’nin çelik ve alüminyumda tarifle artışının etkileri de piyasalarda takip ediliyor.

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AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM

Petrol fiyatlarında yaşanan son hareketin ardından dikkatler iç piyasada akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Dün geceden itibaren geçerli olmak üzere İstanbul’da benzin fiyatına 4 kuruş ve motorin fiyatına da 8 kuruş zam yapıldı. İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 46,88 TL ve motorinin litresi 46,19 TL’ye yükseldi.

Bu arada benzin İzmir’de 47,89 TL ve Ankara’da 47,54 TL olurken; motorin fiyatı İzmir’de 47,39 TL’ye ve Ankara’da 47,04 TL’ye yükseldi.