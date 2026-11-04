ABD ile İran arasında çatışmayı sona erdirmeye yönelik diplomatik temasların sürmesi ve ABD seçimleri enerji piyasalarını hareketlendirdi. Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık bir ay sonra ilk kez 100 doların altına inerken Avrupa'da doğal gaz fiyatları da geriledi.

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Uluslararası enerji piyasalarında ABD ile İran arasındaki gerilimin azalabileceğine yönelik beklentiler ve ABD'deki seçimler etkisini gösterdi.

Washington ve Tahran arasında diplomatik temasların devam etmesiyle petrol fiyatları üst üste üçüncü işlem gününde de düşüş kaydetti. Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık bir ay sonra ilk kez 100 doların altına geriledi.

BRENT PETROL 98,70 DOLARA DÜŞTÜ

Brent petrolün varil fiyatı 4,90 dolar düşerek 98,70 dolara indi. Böylece uluslararası petrol piyasasında referans kabul edilen Brent'in fiyatında yüzde 4,73'lük kayıp yaşandı.

Petrol piyasasında bir ay sonra ilk: Brent 100 doların altına geriledi

ABD'nin Batı Teksas türü (WTI) ham petrolünün varil fiyatı da 4,26 dolarlık düşüşle 91,85 dolara geriledi. Yüzde 4,43 değer kaybeden WTI, yaklaşık üç haftanın en düşük seviyesini gördü.

AVRUPA'DA DOĞAL GAZ FİYATLARI DA GERİLEDİ

Petrol fiyatlarındaki düşüş Avrupa'nın doğal gaz piyasasına da yansıdı. Avrupa'da referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF vadeli doğal gaz kontratları, gün içinde 93 avronun üzerine çıktıktan sonra yönünü aşağı çevirdi.

TTF kontratları yüzde 4,59 gerileyerek megavatsaat başına 87,40 avroya düştü. Bu rakam dolar bazında 98,10 dolara karşılık geldi.

KATAR VE PAKİSTAN'DAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Enerji fiyatlarındaki gerilemede ABD ile İran arasındaki müzakere ihtimalinin güçlenmesi etkili oldu. Katar ve Pakistan, iki ülke arasındaki tansiyonu düşürmek amacıyla diplomatik girişimlerini sürdürdü.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, tarafların sunulan önerileri değerlendirdiğini açıkladı. Pazartesi günü Katar heyeti ile İranlı yetkililer arasında Tahran'da yaklaşık üç saat süren görüşme gerçekleştirildiğini belirten Ensari, Washington ve Tahran'ın görüşmelere devam etme isteğinin umut verici olduğunu söyledi.

Petrol piyasasında bir ay sonra ilk: Brent 100 doların altına geriledi

Ancak arabuluculuk çabalarında henüz somut bir ilerleme sağlanamadığını da vurguladı.

Ensari, Katar'a ait Al Mayeda adlı doğal gaz tankerinin hedef alınmasını da kınadı. Körfez'deki gemilere yönelik saldırıların bölgesel güvenliği tehdit ettiğini ve diplomatik görüşmeleri zorlaştırdığını ifade etti.

AVRUPA'NIN GAZ DEPOLARINDA DOLULUK YÜZDE 75'İN ALTINDA

Enerji piyasalarında fiyatlar gerilerken Avrupa'nın doğal gaz arzına ilişkin endişeler devam ediyor. Kıta genelindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 75'in altında kaldı.

Kuzeybatı Avrupa'da hava sıcaklıklarının düşmesinin beklendiği, bunun da ısınma amaçlı doğal gaz talebini artırabileceği belirtildi.

Almanya'daki doğal gaz depolarının doluluk oranı ise yaklaşık yüzde 61 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, hükümetin yüzde 70 olarak belirlediği hedefin altında kalıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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