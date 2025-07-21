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Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları yayımlandı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları yayımlandı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
TCMB, Enflasyon, Dolar, Politika Faizi, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi Temmuz ayı sonuçlarını yayımladı. Buna göre; yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,66 olarak açıklanırken, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,39 olarak belirtildi. Dolar/TL beklentisi yıl sonu için 43,72 TL, 12 ay sonrası için ise 47,70 TL oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Ankete göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86’dan yüzde 29,66’ya gerilerken, 12 ve 24 ay sonrası enflasyon tahminlerinde de düşüş kaydedildi. Dolar/TL beklentileri ise hem yıl sonu hem de 12 ay sonrası için yukarı yönlü revize edildi.

TÜFE ARTIŞI YÜZDE 29.66'YA GERİLEDİ

Buna göre, geçen ay yüzde 1,86 olan temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,11'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,86'dan yüzde 29,66'ya geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 24,56'dan yüzde 23,39'a inerken, 24 ay sonrası için de yüzde 17,35'ten 17,08'e geriledi.

DOLAR-TL BEKLENTİSİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,5731'den 43,7219'a, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 47,0352'den 47,6972'ye yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 18,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 19,9 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 25,3 milyar dolara yükseldi.

Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları yayımlandı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini - 1. Resim

İLK TOPLANTIDA POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİSİ YÜZDE 43,29

Cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 2,9 seviyesinde, gelecek yıl için de yüzde 3,7 düzeyinde sabit kaldı.

TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 43,29, ikinci toplantı beklentisi yüzde 40,90 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 38,60 oldu. Politika faizine ilişkin yıl sonu beklentisi ise yüzde 36,16 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 28,25'e indi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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