Piyasalar haftayı nasıl kapatıyor? BİST100 ve Bitcoin’de şok düşüşler!

Piyasalarda son dakika! BİST100 endeksi bu hafta en yüksek 10.159’u görse de kapanışı 9771’ten yaptı. İçeride faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi, borsayı olumsuz etkiledi. Dış piyasalarda ise ABD tarım dışı istihdam verileri beklentilere yakın geldi. FED’den yarım puanlık indirim tahminleri de zayıfladı. Bunun üzerine Bitcoin, 54 bin dolar sınırına kadar gerileyerek, son bir ayın dibini gördü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalar, iç ve dış gündemi yoğun bir haftayı geride bırakıyor. Bu hafta içeride 2025-2027 dönemini kapsayan OVP açıklandı. Büyüme tahminlerinde aşağı, enflasyon öngörülerinde yukarı yönlü revizyon dikkat çekerken; sıkı para politikasının bir süre daha süreceğine yönelik beklentiler ağırlık kazandı.

BORSADA FAİZ BASKISI

Öte yandan ağustos enflasyonu aylık bazda %2,47 oldu. TCMB’nin raporunda “Enflasyonun ana eğiliminin, kayda değer değişiklik sergilemediği değerlendirilmektedir” ifadesi dikkat çekti. Faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi, borsa üzerinde baskı oluşturdu. BİST100 endeksi bu hafta, %0,63 değer kaybederek 9771 puandan kapandı.

FED, KAÇ PUAN İNDİRECEK?

Küresel piyasalarda ise bugün gözler ABD’ye çevrildi. Geçen ay ülkede tarım dışı istihdam 142 bin kişilik artışla, 165 bin olan tahminlerin biraz altında kaldı. İşsizlik rakamı ise %4,3’ten %4,2’ye geriledi. Bu gerçekleşmeler, beklentilerden çok fazla sapmadı. Bunun üzerine FED’de yarım puanlık faiz indirimi ihtimali de bir miktar geriledi.

BİTCOİN 1 AYIN DİBİNDE

FED’in 18 Eylül’de çeyrek puanlık faiz indirimine gideceğinin ağırlık kazanmasıyla birlikte, ons altın fiyatlarında yatay görünüm devam etti. Asıl olumsuz reaksiyonu ise Bitcoin gösterdi. BTC bugünkü işlemlerde %3,5 düşüşle birlikte 54 bin dolar sınırına kadar geriledi. Böylece BTC son 1 ayın dibine geriledi. 53 bin 500 dolar kritik destek olarak öne çıkıyor.

BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler, BİST100 endeksinde gelecek hafta 9700 seviyesinin kritik bir destek olarak izleneceğini, yukarıda ise 9850’nin ilk direnç olarak öne çıkabileceğini aktarıyor.

Kripto piyasa analistleri ise Bitcoin’de 56 bin 500 doların artık direnç vazifesi göreceğini, ABD teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşün, BTC’yi de baskı altına aldığını belirtiyor.