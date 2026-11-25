ABD ekonomisi, yatırım ve tüketici harcamalarının beklentilerin üzerinde artmasıyla üçüncü çeyrekte yıllıklandırılmış yüzde 4,3 oranında büyüdü. ABD Merkez Bankası'nın tercih ettiği enflasyon göstergesinin ekim ayında üç yılın en yüksek seviyesine ulaştığı ve bunun da önümüzdeki ay faiz artırımı beklentilerini güçlendirdiği vurgulandı.

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ABD'de kişisel tüketim harcamaları ekimde aylık bazda yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede kişisel gelirler ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttı.

Piyasa beklentisi kişisel gelirlerin bu dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi. Kişisel gelirler, eylülde yüzde 0,3 artış göstermişti.

Kişisel tüketim harcamaları da ekimde aylık bazda yüzde 0,3 yükseldi. Piyasa beklentisi harcamaların yüzde 0,4 artması yönündeydi. Kişisel tüketim harcamaları eylülde yüzde 0,6 artmıştı.

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FED'İN İZLEDİĞİ ENFLASYON GÖSTERGESİ YILLIK BAZDA BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ekimde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,8 arttı. Ekimde piyasa beklentileri dahilinde artan endeks eylülde aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 3,7 yükselmişti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise ekimde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,3 artış kaydetti.

Aylık bazda beklentilere paralel artan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yıllık bazda yüzde 3,2 artması öngörülüyordu.

Endeks eylülde aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 artmıştı.

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FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

ABD Ticaret Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası'nın tercih ettiği enflasyon göstergesinin ekim ayında üç yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ve bunun da önümüzdeki ay faiz artırımı beklentilerini güçlendirdiğini belirtti.

ÜÇ YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi ekim ayında yıllık bazda yüzde 3,8 artarak mayıs ayında kaydedilen üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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