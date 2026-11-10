Ekonomi

Piyasalar merakla bekliyordu: ABD enflasyonu açıklandı, altın sert düştü

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Piyasalar merakla bekliyordu: ABD enflasyonu açıklandı, altın sert düştü
Başlık ResmiPiyasalar merakla bekliyordu: ABD enflasyonu açıklandı, altın sert düştü

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde aylık yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı. Verinin açıklanmasıyla ons altındaki düşüş yüzde 2.14'ü aştı.

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ABD'de Ekim ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,4 artarak beklentileri aştı. Enflasyon eylülde aylık yüzde 0,6 ile yıllık 3,6 olmuştu.

Geçen yıl ekim ayında hükümetin kapanması sebebiyle yıllık bazdaki değişimler yayımlanamadı.

Piyasalar merakla bekliyordu: ABD enflasyonu açıklandı, altın sert düştü
Başlık ResmiPiyasalar merakla bekliyordu: ABD enflasyonu açıklandı, altın sert düştü

ALTINDA DÜŞÜŞ HIZLANDI

Ekim enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından ons altındaki düşüş yüzde 2.14'ü aştı.

Ons altın TSİ saat 17.00 itibariyle 4051 dolar seviyesinde işlem gördü. Gram altın ise 6 bin 546 TL üzerinden işlem görüyor.

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Ekim enflasyonun beklentileri aşması, bu beklentiyi güçlendirdi.

Editör : DOĞUKAN AKGÜN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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