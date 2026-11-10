Piyasalar merakla bekliyordu: ABD enflasyonu açıklandı, altın sert düştü
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde aylık yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı. Verinin açıklanmasıyla ons altındaki düşüş yüzde 2.14'ü aştı.
ABD'de Ekim ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,4 artarak beklentileri aştı. Enflasyon eylülde aylık yüzde 0,6 ile yıllık 3,6 olmuştu.
Geçen yıl ekim ayında hükümetin kapanması sebebiyle yıllık bazdaki değişimler yayımlanamadı.
ALTINDA DÜŞÜŞ HIZLANDI
Ekim enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından ons altındaki düşüş yüzde 2.14'ü aştı.
Ons altın TSİ saat 17.00 itibariyle 4051 dolar seviyesinde işlem gördü. Gram altın ise 6 bin 546 TL üzerinden işlem görüyor.
FED, yılın son para politikası toplantısını 8-9 Aralık günü gerçekleştirecek.
Yüksek seyreden enflasyon nedeniyle aralıkta yeni bir faiz artışı yapılabileceği beklentisi artıyor.
Ekim enflasyonun beklentileri aşması, bu beklentiyi güçlendirdi.