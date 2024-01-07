Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Piyasalar tekrar Moody's'e kilitlendi, Türkiye'nin notu 'pozitif'e dönecek mi? Ekonomistler açıkladı

    Piyasalar, 12 Ocak Cuma günü açıklanması beklenen Moody's Türkiye değerlendirmesini bekliyor. 15 Aralık'taki Türkiye kararını pas geçen kredi derecelendirme kuruluşunun, Türkiye'nin kredi görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e çevirmesi bekleniyor. Kuruluş, yeni yıldaki ilk değerlendirmesini Türkiye için yapacak.

    Piyasalar tekrar Moody&#039;s&#039;e kilitlendi, Türkiye&#039;nin notu &#039;pozitif&#039;e dönecek mi? Ekonomistler açıkladı
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 12 Ocak Cuma gecesi Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin kararını açıklaması bekleniyor. Halihazırda Türkiye'nin kredi notunu 'B3'te, kredi görünümünü ise 'durağan'da tutan kuruluşun kararı Türkiye'nin daha fazla uluslararası yatırımcıyı çekmesi açısından önem arz ediyor.

    "TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU 'POZİTİF' OLACAK"

    Moody's'in kararına ilişkin tahminlerde bulunan ekonomistler, kredi notunun 'B3'te sabit tutulacağını, kredi görünümünün ise 'pozitif'e çevrileceğini tahmin ediyor.

    Foreks Haber'in düzenlediği ankete göre, Moody's tarafından yapılması beklenen değerlendirme için katılım sağlayan 14 ekonomistin 11'i görünümün ‘pozitif'e yükseltileceği görüşünü savundu.

    5 ekonomist ise kredi notunun ‘B3’ten ‘B2’ye yükseltileceği tahmininde bulundu. Kredi notu değişikliği bekleyen 5 ekonomistin 2'si görünümün ‘durağan’ olarak bırakılacağını, 3'ü ise ‘pozitif’ olarak değiştirileceğini öngördü.

    Piyasalar tekrar Moody's'e kilitlendi, Türkiye'nin notu 'pozitif'e dönecek mi? Ekonomistler açıkladı

    MOODY'S 2024'TE İLK TÜRKİYE'Yİ DEĞERLENDİRECEK

    Moody's'in 2024 takviminde 12 Ocak Cuma gecesi Türkiye ile ilgili bir değerlendirmesi bulunuyor. Ancak Moody's, takvimde yer alan günlerde bir değerlendirme raporu açıklamayabiliyor. Moody's'in raporu açıklanması durumunda, değerlendirme gece yarısından sonra gelecek.

    Moody's, en son 12 Ağustos 2022 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu 'B2'den 'B3'e indirirken, 'Negatif' olan görünümü ise 'Durağan'a revize etmişti.

    15 ARALIK DEĞERLENDİRMESİNİ PAS GEÇMİŞTİ

    2023 yılı takviminde 15 Aralık olarak görülen rapor açıklama tarihinde Moody's, Türkiye için kredi notuyla ilgili bir değerlendirme yayımlamamıştı. Moody's bu tarihin ardından açıkladığı ‘Kredi Görüşü’ raporunda, Türkiye'nin not görünümünün ‘durağan’ olduğunu hatırlatarak, ‘Sıkı parasal duruşun sürdürülmesi ve ücret anlaşmalarının TCMB'nin enflasyonu önemli ölçüde düşürme hedefiyle uyumlu olması halinde görünüm pozitife çevrilebilir’ değerlendirmesinde bulunmuştu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TürkiyeKredi NotuMoody
    Haberler > Ekonomi > Piyasalar tekrar Moody's'e kilitlendi, Türkiye'nin notu 'pozitif'e dönecek mi? Ekonomistler açıkladı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Türkiye'ye siber kalkan! Tehditlere karşı yeni nesil tedbirler alınacak - EkonomiTürkiye'ye siber kalkan! Tehditlere karşı yeni nesil tedbirler alınacak'Koridor savaşları' 2024 yılında daha da kızışacak - Ekonomi'Koridor savaşları' 2024 yılında daha da kızışacakAidat liginde Şişli şampiyon - EkonomiAidat liginde Şişli şampiyonGayrimenkul sektörü 2024’ten neler bekliyor? - EkonomiGayrimenkul sektörü 2024’ten neler bekliyor?Altınlar 'yastık altından' çıkacak - EkonomiAltınlar 'yastık altından' çıkacakFAST sistemi askıya alındı - EkonomiFAST sistemi askıya alındıBankadan para gönderecekler dikkat! - EkonomiBankadan para gönderecekler dikkat!Borsa İstanbul'da büyük göç! - EkonomiBorsa İstanbul'da büyük göç!Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması - EkonomiBakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması58 e-ticaret firmasına 86 milyon TL ceza! - Ekonomi58 e-ticaret firmasına 86 milyon TL ceza!
    Sonraki Haber Yükleniyor...