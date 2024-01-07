Piyasalar tekrar Moody's'e kilitlendi, Türkiye'nin notu 'pozitif'e dönecek mi? Ekonomistler açıkladı

7 Ocak 2024 10:44 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 10:45

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 12 Ocak Cuma gecesi Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin kararını açıklaması bekleniyor. Halihazırda Türkiye'nin kredi notunu 'B3'te, kredi görünümünü ise 'durağan'da tutan kuruluşun kararı Türkiye'nin daha fazla uluslararası yatırımcıyı çekmesi açısından önem arz ediyor.

"TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU 'POZİTİF' OLACAK"

Moody's'in kararına ilişkin tahminlerde bulunan ekonomistler, kredi notunun 'B3'te sabit tutulacağını, kredi görünümünün ise 'pozitif'e çevrileceğini tahmin ediyor.

Foreks Haber'in düzenlediği ankete göre, Moody's tarafından yapılması beklenen değerlendirme için katılım sağlayan 14 ekonomistin 11'i görünümün ‘pozitif'e yükseltileceği görüşünü savundu.

5 ekonomist ise kredi notunun ‘B3’ten ‘B2’ye yükseltileceği tahmininde bulundu. Kredi notu değişikliği bekleyen 5 ekonomistin 2'si görünümün ‘durağan’ olarak bırakılacağını, 3'ü ise ‘pozitif’ olarak değiştirileceğini öngördü.

MOODY'S 2024'TE İLK TÜRKİYE'Yİ DEĞERLENDİRECEK

Moody's'in 2024 takviminde 12 Ocak Cuma gecesi Türkiye ile ilgili bir değerlendirmesi bulunuyor. Ancak Moody's, takvimde yer alan günlerde bir değerlendirme raporu açıklamayabiliyor. Moody's'in raporu açıklanması durumunda, değerlendirme gece yarısından sonra gelecek.

Moody's, en son 12 Ağustos 2022 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu 'B2'den 'B3'e indirirken, 'Negatif' olan görünümü ise 'Durağan'a revize etmişti.

15 ARALIK DEĞERLENDİRMESİNİ PAS GEÇMİŞTİ

2023 yılı takviminde 15 Aralık olarak görülen rapor açıklama tarihinde Moody's, Türkiye için kredi notuyla ilgili bir değerlendirme yayımlamamıştı. Moody's bu tarihin ardından açıkladığı ‘Kredi Görüşü’ raporunda, Türkiye'nin not görünümünün ‘durağan’ olduğunu hatırlatarak, ‘Sıkı parasal duruşun sürdürülmesi ve ücret anlaşmalarının TCMB'nin enflasyonu önemli ölçüde düşürme hedefiyle uyumlu olması halinde görünüm pozitife çevrilebilir’ değerlendirmesinde bulunmuştu.