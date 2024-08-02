Piyasalarda deprem etkisi! Borsa, petrol ve Bitcoin... Her şey düşüyor 

Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi %3,01 düşüşle 10.473’ten kapandı. Brent petrolün varil fiyatı %3 gerileyerek 77 dolar sınırına çekildi. ABD-Avrupa borsaları ve Bitcoin’de sert düşüşler dikkat çekiyor. Analistler; ABD ve Çin ekonomisinden gelen zayıf sinyallerin, küresel piyasalarda risk iştahını düşürerek, satışları da beraberinde getirdiğini belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Küresel piyasalarda endişeler yükseldi; borsalarda, endüstriyel emtialarda ve kripto paralarda dikkat çeken düşüşler yaşanıyor. Bu hafta ABD’den gelen istihdam ve imalat sanayii verileri beklentilerin altında kalarak, ekonomide soğuma işaretleri verdi. Çin’de Satın Alma Yöneticileri Endeksi de temmuzda 49,4'e geriledi ve daralma sinyali veren 50 seviyesinin altında, üçüncü aylık gerçekleşme yaşandı.

PETROL VE BORSALAR DÜŞÜYOR

Dünyanın iki büyük ekonomisinden gelen bu sinyaller, küresel piyasalarda talep endişelerini beraberinde getirdi. Petrol fiyatları, Orta Doğu’da tansiyonun yükselmesine rağmen bugün yüzde 3 geriledi ve 77 dolar sınırına çekildi. ABD borsalarında ilk işlemlerde yüzde 2’nin üzerinde değer kayıpları yaşanıyor. Avrupa borsalarında da düşüşler yüzde 2’yi geçti. Almanya’da DAX Endeksi yüzde 2,5 değer kaybetti.

BİST100 %3 GERİLEDİ

Gelişmeler iç piyasaya da yansıdı. Türkiye’nin CDS risk priminin 280 puana yükselmesiyle birlikte borsada satışlar hızlandı. BİST100 endeksi bugün %3,1 düşüşle 10.473’ten kapanış gerçekleştirdi. Bankacılık sektör endeksinde kayıplar yüzde 4’e yaklaştı. Holding sektör endeksinde yüzde 3 ve sınai sektör endeksinde yüzde 2 gerileme kaydedildi.

BİTCOİN TUTUNAMIYOR

Bu arada Bitcoin’de de ETF’ler kanalıyla gerçekleşen satışlar dikkat çekiyor. Risk iştahının düşmesiyle birlikte, bugün en yüksek 65 bin 500 doları gören BTC, akşam saatlerinde 63 bin doların da altına sarktı.

ALTINDA DA YÖN AŞAĞI DÖNDÜ

Bugünkü işlemlerde 2480 doları test eden ons altın da akşam saatlerinde satışlardan etkilendi. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı 2425 dolara kadar geriledi.

Analistler; yatırımcıların dikkatli olması gereken bir süreçten geçildiğini, panik alım ve satımlardan kaçınılması ve fiyatlarda sakinleşmenin beklenmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.