Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı, dolar, altın ve Bitcoin tepki veriyor!
Fed'in faiz kararını belirleyen önemli veriler arasında bulunan ABD tarım dışı istihdamı açıklandı. Aralık ayında tarım dışı istihdam, beklentileri aşarak 216 bin arttı. Verinin ardından dolar, altın ve Bitcoin fiyatı dalgalandı.
Piyasaların merakla beklediği ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Tarım dışı istihdam, Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirlemede kullandığı önemli veriler arasında bulunuyor. Verinin açıklanmasının ardından dolar altın ve Bitcoin fiyatında dalgalanmalar yaşandı. Bitcoin düşerken, Dolar Güç Endeksi sıçradı. Altın ise 3 haftalık rallinin ardından düşüşe geçti.
Verilere göre Aralık ayında ülkede işsizlik oranı ise yüzde 3,7 oldu. Tarım dışı istihdam ise beklentileri aşarak 216 bin arttı. Piyasa Aralık ayında istihdamın 170 bin civarında artmasını bekliyordu.
ABD işsizlik oranı da yüzde 3,8‘lik beklentilerin altında yüzde 3,7 olarak açıklandı.
Enflasyon görünümü açısından izlenen saatlik kazançlarda da beklentinin üzerinde bir gerçekleşme dikkat çekti. Aralık'ta ortalama saatlik kazançlar aylık olarak yüzde 0,4 arttı. Beklenti artışın yüzde 0,3 olması yönündeydi.
Aralık ayında saatlik kazançlarda yıllık artış ise yüzde 4,1 olarak kaydedildi. Bloomberg anketinde bu veriye ilişkin beklenti yüzde 3,9 olarak belirlenmişti.
ABD'de tarım dışı öncesi gelen veriler istihdamda ısınma sinyalleri vermişti.
ABD'de ADP özel sektör istihdamı Aralık'ta 164 bin artmıştı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi 125 bin artış yönündeydi.
Tarım dışı istihdam artışının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle swap piyasalarında Mart ayında faiz indirim fiyatlaması yeniden yüzde 50 seviyesine döndü.
BİTCOİN VE ETHEREUM DÜŞTÜ
Açıklama öncesi 44 bin 110 dolara kadar yükselen Bitcoin, açıklamayla birlikte 43 bin 700 dolara kadar düştü. İkinci en büyük kripto para olan Ethereum (ETH) ise 2 bin 246 dolara küçük bir düşüş yaşadı.
DOLAR GÜÇ ENDEKSİ SIÇRADI
Verinin açıklanmasının ardından küresel piyasalarda doların değerini gösteren Dolar Güç Endeksi (DXY) 102,383'ten 102,632'ye sıçradı. Dolar/TL rakamında bir değişim yaşanmazken, Euro/dolar paritesi 1,0892'ye geriledi. Açıklanan güçlü veriler sonrası, Fed'in mart ayında faiz indirimi olasılığı yüzde 50 olasılıkla fiyatlanmaya başlandı.
Piyasalar şimdi, önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon verilerini bekliyor.
ALTIN 3 HAFTANIN ARDINDAN DÜŞÜŞTE
Verinin açıklanmasının ardından, halihazırda değer kaybeden ons altın fiyatı yüzde 0,8 oranında düştü. 27 Aralık'ta 2 bin 77 dolarda zirve yapan altın, güne 2 bin 44 dolarda başlamasının ardından düşüşe geçti. Öğle saatlerinde 2 bin 38 dolardan işlem gören ons, kararın ardından 2 bin 28 doları gördü.
Daha sonra toparlanan ons altın 2 bin 39 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Gram altın ise gün içinde yüzde 0,5 oranında değer kaybetti. Gece saatlerinde bin 965 TL civarında işlem gören gram, saat 13.00 civarında değer kaybederek bin 955 TL'ye düştü. Kararın açıklanmasının ardından çakılan gram altın, şu anda bin 946 TL'den işlem görüyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi