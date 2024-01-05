Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı, dolar, altın ve Bitcoin tepki veriyor!

5 Ocak 2024 17:03 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 17:16

Piyasaların merakla beklediği ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Tarım dışı istihdam, Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirlemede kullandığı önemli veriler arasında bulunuyor. Verinin açıklanmasının ardından dolar altın ve Bitcoin fiyatında dalgalanmalar yaşandı. Bitcoin düşerken, Dolar Güç Endeksi sıçradı. Altın ise 3 haftalık rallinin ardından düşüşe geçti.

Verilere göre Aralık ayında ülkede işsizlik oranı ise yüzde 3,7 oldu. Tarım dışı istihdam ise beklentileri aşarak 216 bin arttı. Piyasa Aralık ayında istihdamın 170 bin civarında artmasını bekliyordu.

ABD işsizlik oranı da yüzde 3,8‘lik beklentilerin altında yüzde 3,7 olarak açıklandı.

Enflasyon görünümü açısından izlenen saatlik kazançlarda da beklentinin üzerinde bir gerçekleşme dikkat çekti. Aralık'ta ortalama saatlik kazançlar aylık olarak yüzde 0,4 arttı. Beklenti artışın yüzde 0,3 olması yönündeydi. Aralık ayında saatlik kazançlarda yıllık artış ise yüzde 4,1 olarak kaydedildi. Bloomberg anketinde bu veriye ilişkin beklenti yüzde 3,9 olarak belirlenmişti.