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    Piyasaların gözü kulağı orada! Moody's 2024'te ilk Türkiye'yi değerlendirecek

    Piyasaların beklediği Moody's raporu için tarih belli oldu. 15 Aralık'ta piyasa beklentilerini aksine Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmayan uluslararası derecelendirme kuruluşu, 2024 takvimini paylaştı. Takvime göre kuruluş, 2024'ün ilk değerlendirmesini 12 Ocak'ta Türkiye için yapacak.

    Piyasaların gözü kulağı orada! Moody&#039;s 2024&#039;te ilk Türkiye&#039;yi değerlendirecek
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2024 yılında Türkiye için iki kredi notu gözden geçireceği tarihi açıkladı. 2024 değerlendirme takvimini yayınlayan kuruluş, Türkiye için ilk rapor tarihi olarak 12 Ocak'ı, ikinci rapor tarihi olarak ise 19 Temmuz'u belirledi. Türkiye'nin, Moody's'in 2024 yılında değerlendireceği ilk ülke olması dikkat çekti.

    2023 yılı takviminde 15 Aralık olarak görülen rapor açıklama tarihinde Moody's, Türkiye için kredi notuyla ilgili bir değerlendirme paylaşmadı. Piyasalar, kuruluşun Türkiye'nin kredi notuna ilişkin olumlu bir rapor yayımlamasını bekliyordu. Borsa İstanbul, Moody's'in değerlendirmeyi yayımlamamasının ardından düşmüştü. Borsa bir hafta 7 bin 950 puan seviyesinden 7 bin 529 puana kadar gerilemişti.

    MOODY'S'TEN TÜRKİYE YORUMU

    Moody's bu tarihin ardından 19 Aralık'ta açıkladığı 'Kredi Görüşü' raporunda, Türkiye'nin not görünümünün 'durağan' olduğunu vurguladı. Kuruluş, "Sıkı parasal duruşun sürdürülmesi ve ücret anlaşmalarının TCMB'nin enflasyonu önemli ölçüde düşürme hedefiyle uyumlu olması halinde görünüm pozitife çevrilebilir" ifadesine yer verdi.

    Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu 'durağan' görünüm ile 'B3' seviyesinde değerlendiriyor. B3 notu 'Yüksel Spekülatif Düzey' seviyesinde bulunurken, yatırım olarak da 'Düşük Düzey' karşılık geliyor. Reuters'a göre Moody's, Türkiye'nin kredi notunun 10 yıl sonra ilk kez artırabilir.

    2024 DEĞERLENDİRME TAKVİMLERİ BELLİ OLDU

    Önde gelen diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch, 8 Mart 2024 ve 6 Eylül 2024, CI Ratings, 17 Mayıs 2024 ve 16 Kasım 2024 tarihlerini rapor takvimi için belirledi.

    Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkladıkları tarihlerde bir rapor açıklama zorunluluğu bulunmuyor. Fitch ve CI Ratings, söz konusu tarihlerde genelde rapor yayımlarken, S&P Global ve Moody's, belirlenen tarihlerde herhangi bir açıklama yapmayabiliyor.

    TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU İYİLEŞİYOR

    Türkiye'nin kredi notu görünümünü Fitch 8 Eylül 2024'te 'negatif'ten 'durağan'a, S&P Global 30 Kasım 2024'te 'durağan'dan 'pozitif'e yükseltti. İki kurum da kredi notunu 'B' olarak açıkladı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kredi NotuTürkiyeMoody
    Haberler > Ekonomi > Piyasaların gözü kulağı orada! Moody's 2024'te ilk Türkiye'yi değerlendirecek
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