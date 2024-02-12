Primsiz kalan hisselere dikkat! 9000'lik borsada yatırımcı ne yapacak?

Borsada son dakika… Endeks 9000’in üzerinde tutunacak mı? Kâr satışları gelecek mi? Ucuz kalan hisseler hangileri? Borsacılar bu soruların cevabını ararken; analistler “Borsada yükseliş, 312 dolar direncine işaret eden 9600 seviyelerine kadar devam edebilir. Derin kâr realizasyonunu gerektirecek bir gelişme yok. 8800’lere kadar geri çekilme normal karşılanmalı. Daha geride kalan ve BİST30 arasında yer alan TÜPRAŞ, Ereğli Demir Çelik ve Aselsan gibi hisseler bundan sonraki süreçte öne çıkabilir” uyarılarında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul yeni haftaya iki soru ile başlıyor. Ocak aynın başından itibaren soluksuz yükselerek 9045 seviyesinden kapanış gerçekleştiren BİST100’de kâr satışları gelir mi? 9000’lik borsada geride kalan hisseler hangileri?.. Analistler borsada halihazırda bir trendin yakalandığını, bu trendin 9500-9600 seviyelerine kadar devam edebileceğini, kâr satışlarının da yaşanabileceğini ancak bunun korkutucu boyutlarda beklenmemesi gerektiğini aktarıyor.

BORSADA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Tacirler Yatırım Araştırma Yönetmeni Kadirhan Öztürk, “Borsada ciddi bir düzeltme beklemiyorum çünkü bu gibi hareketler trend hareketidir ve bu trendin takip edilmesi gerekiyor. Mart ayının ilk haftasına kadar bu yükseliş ivmesi devam edebilir. İlk etapta 9350 puanı görebiliriz. Fitch’ten not artışı beklentisi ve Batı ile daha pozitif ilişkiler bizi 9600-9700’lere de götürebilir. Bu seviyeler kâr satışları için ideal olabilir” görüşünü dile getirdi.

HANGİ HİSSELER ÖNE ÇIKABİLİR?

Bundan sonraki süreçte borsada geride kalmış hisselere bakmanın doğru olabileceğini aktaran Öztürk, “TÜPRAŞ, Aselsan ve Ereğli Demir Çelik gibi hisselerde hareketlilik öne çıkabilir. Endeksi THY, bu seviyelere taşıdı. THY 285,00 üzerinde kaldıkça, endeks de 9000 üzerinde kalabilir. Havacılık tarafında gelen veriler de güçlü. Ekstra olumlu bir gelişme olmazsa, endekste ilk realizasyon 9350 seviyelerinden de gelebilir” diye konuştu.

Bu arada THYAO; toplam yolcu sayısının ocak ayında, 2023 yılının aynı dönemine göre %2,7 artışla 6,3 milyona yükseldiğini, yolcu doluluk oranının ise 0,4 puan azalışla %80,3'e gerilediğini duyurdu.

BORSA NEDEN YÜKSELİYOR?

Ekonomist Tuncay Turşucu da borsayı geçen hafta 9000’in üzerine taşıyan iki önemli gelişmenin yaşandığını hatırlatarak, “İlk olarak Enflasyon Raporu toplantısında, bundan sonraki süreçte yeni faiz artışının düşünülmediğinin söylenmesi pozitif karşılandı. Ardından Türkiye’nin Eurobond ihracına 3 kat talep geldi. Ve Faizi de öncekilerin altında gerçekleşti. Bu da yabancının Türkiye’ye olan ilgisini gösterdi. Bunlar endeksi, pozitif etkileyen gelişmeler oldu” dedi.

ENDEKSTE HEDEF VE BEKLENTİLER

seçimlere kadar borsada yukarı yönlü ivmelenmenin devam edebileceğini aktaran Tuncay Turşucu, “Realizasyon olabilir mi, evet olabilir ama uzun soluklu, korkutucu bir realizasyon beklemiyorum. 8800’lere kadar çekilebilir. Martın sonuna kadar endeksin 10 bin puanı bile görmesi söz konusu olabilir. CDS risk primi 2 Şubat’ta bulunduğu 332 seviyesinden, 310’lara kadar geriledi. CDS 300 altına sarkabilir. O zaman banka hisselerine de ilgi artabilir” ifadelerini kullandı.