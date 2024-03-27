Promosyon başvurusu yapan emeklilere banka engeli
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kamu bankalarına promosyon başvurusu yapmaya çalışan emekliler, alt yapı sorunuyla karşılaşıyor. Bankalardan kaynaklı sorun nedeniyle emekliler başvuru yapamıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kamu bankaları için yeni emekli promosyon rakamlarını açıklamasının ardından emekliler, kamu bankalarına başvurmaya başladı. Ancak emeklilerin, promosyon başvurusunda bankaların altyapı sorunuyla karşılaştığı görüldü.
ŞUBEYE YÖNLENDİRİYOR
Kamu bankasının web sitesinde mobil şubeden emekli maaşının taşınabildiğini belirtilirken, mobil şubeye girildiğinde ise gerçek şubeye başvurulması gerektiği söyleniyor.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı