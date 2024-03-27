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Haberler > Ekonomi > Promosyon başvurusu yapan emeklilere banka engeli

Promosyon başvurusu yapan emeklilere banka engeli

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Promosyon başvurusu yapan emeklilere banka engeli

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kamu bankalarına promosyon başvurusu yapmaya çalışan emekliler, alt yapı sorunuyla karşılaşıyor. Bankalardan kaynaklı sorun nedeniyle emekliler başvuru yapamıyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kamu bankaları için yeni emekli promosyon rakamlarını açıklamasının ardından emekliler, kamu bankalarına başvurmaya başladı. Ancak emeklilerin, promosyon başvurusunda bankaların altyapı sorunuyla karşılaştığı görüldü.

Promosyon başvurusu yapan emeklilere banka engeli - 1. Resim

ŞUBEYE YÖNLENDİRİYOR

Kamu bankasının web sitesinde mobil şubeden emekli maaşının taşınabildiğini belirtilirken, mobil şubeye girildiğinde ise gerçek şubeye başvurulması gerektiği söyleniyor.

Promosyon başvurusu yapan emeklilere banka engeli - 2. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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