PTT’nin özelleştirileceği iddialarına Genel Müdür Hakan Gülten’den açıklama geldi. Gülten, özelleştirmenin söz konusu olmadığını belirtirken, 2,2 milyar liralık yatırım planlandığını açıkladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Son günlerde, kargo taşımacılığından ödeme sistemlerine, e-Ticaret’ten yayıncılığa kadar birçok alanda faaliyet gösteren PTT’nin özelleştirileceğine yönelik iddialar gündeme getirilirken, PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, söz konusu iddiaları yalanladı.

Meclis KİT Komisyonunda, milletvekillerine konuya ilişkin bilgi veren Gülten “PTT’nin özelleştirilmesi diye bir şey söz konusu değil. Posta idareleri stratejik kurumlar olarak görüldüğü için, biz gelişmiş ülkelerde olan sistemde olduğu gibi kendi paramızı kazanarak hayatta kalmaya çalışıyoruz ama bu özelleşmeyle alakalı bir sürecin göstergesi değil. İştirak şirketlerimizden bazıları satılırsa bize kâr sağlayacağını düşündüğümüz şirketlerimiz var. Satışla ilgili konularımız, gündemlerimiz var” dedi.

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten: Özelleştirme yok, bazı iştiraklerin satışı gündemde

Komisyonda paylaşılan bilgilere göre, PTT, 2023’ü 2 milyar 388 milyon lira, 2024’ü ise 3 milyar 613 milyon lira zararla kapattı.

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten: Özelleştirme yok, bazı iştiraklerin satışı gündemde

Gülten, alınan tedbirlerle şirketin 2025’te 651 milyon lira kâr elde ettiğini açıkladı. Kargo sektöründe pazar liderliğini hedeflediklerini söyleyen Gülten “2026 yılında yaklaşık 2,2 milyar TL’lik yatırım harcaması yapılması planlanmaktadır” diye konuştu. 8.662 kişinin farklı kurumlara geçiş için dilekçe verdiğini ifade eden Gülten “Geçiş talebinde bulunanların atamaları aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılacak” ifadelerini kullandı.





Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala