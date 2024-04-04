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Haberler > Ekonomi > Ramazan Bayramı öncesi çikolata ve şeker uyarısı: Taklit ve tağşiş ürünlerden uzak durun 

Ramazan Bayramı öncesi çikolata ve şeker uyarısı: Taklit ve tağşiş ürünlerden uzak durun 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ramazan Bayramı öncesi çikolata ve şeker uyarısı: Taklit ve tağşiş ürünlerden uzak durun 

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Vatandaşlar misafirleri için çikolata, şeker ve lokumlara yönelirken, sektör temsilcilerinden kritik bir uyarı geldi. Taklit ve tağşiş ürünlerden uzak durulmasını isteyen yetkililer, "Tüketicinin şeker ve çikolata alırken ambalajlı ürün alması ve markalı ürünleri tercih ederek marka hassasiyetini özenli şekilde sürdürmesini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı. 

Bayramda şekerleme, çikolata ve lokum gibi gıda ve atıştırmalık almak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcileri, taklit ve tağşiş ürünlerden uzak durulması konusunda uyardı.

Şekerli Mamul Sanayicileri Derneği (ŞEMAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kopuz, Ramazan Bayramı yaklaşırken her yıl olduğu gibi bu sene de en çok tercih edilen ürünlerin başında çikolata ve şekerin geldiğini söyledi.

Türkiye'de çikolata ve şekerlemenin en fazla bayramlarda tüketildiğine dikkati çeken Kopuz, bayram alışverişinde en fazla çikolata ve şekerin tercih edildiğini, onların ardından lokumun geldiğini bildirdi.

"AMBALAJLI VE MARKALI ÜRÜNLER TERCİH EDİLMELİ"

Şemsi Kopuz, Türkiye'de yıllık kişi başı çikolata tüketiminin ortalama 1,5-2 kilogram düzeyinde olduğunu belirterek, çikolata tüketiminde ilk 10 ülke arasında yer aldıklarını ancak bu yıl artan fiyatların da etkisiyle satışlarda çok fazla yükseliş beklemediklerini anlattı.

Kopuz, "Önceden bayramlarda komşular, arkadaşlar birbirini ziyaret ederdi. Şimdi misafir kabul etmek, misafirliğe gitmek azaldı, sadece yakın akrabalar birbirini ziyaret ediyor. Dolayısıyla bu durum alışverişin azalmasına ve sektöre de yansıdığı için önceki bayramlara göre satışlarda ciddi bir büyüme beklemiyoruz." diye konuştu.

Tüketicilere şeker ve çikolata alışverişi yaparken taklit ve tağşiş ürünlerden uzak durması yönünde uyarıda bulunan Kopuz, "Tüketicinin şeker ve çikolata alırken ambalajlı ürün alması ve markalı ürünleri tercih ederek marka hassasiyetini özenli şekilde sürdürmesini tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

"HEDİYELİK OLARAK MADLEN ÇİKOLATA TERCİH EDİLİYOR"

İstanbul Şekerci, Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamuller Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener de bayram için alınan hediyelik çikolata ve şekerlerde satışların artmaya başladığını söyledi.

Bu dönemde hediyelik olarak en çok madlen çikolatanın tercih edildiğini dile getiren Şener, "Tüketiciler, şeker gibi ürünleri ise daha çok marketlerden almayı tercih ediyorlar. Pastanelerde şeker satışımız neredeyse yüzde 10 civarında." şeklinde konuştu.

Şener, bayrama kadar satışların artarak devam etmesini beklediklerini kaydederek, "Hem yurt içinden hem de yurt dışından gelenler oluyor. Bu hafta sonu bizim bayram haftamız." ifadelerini kullandı.

Açıkta satılan şeker, çikolata ve lokum gibi ürünler konusunda mücadelelerinin sürdüğünü vurgulayan Şener, tüketicilere bilinen yerlerden ve markalardan ürün almaları tavsiyesinde bulundu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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