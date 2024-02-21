Ramazan pidesine ne kadar zam gelecek? Fırıncılar ilk teklifi verdi

Ramazan ayı yaklaşırken, bu yıl pidelerde uygulanacak fiyat tarifesi merak konusu oldu. Vatandaşı zam korkusu sararken, konuyla ilgili açıklama Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan geldi. Balcı, "Fırıncılarımızın zam talebini değerlendiriyoruz. Önümüzdeki hafta yapacağımız toplantı sonrası kararımızı açıklayacağız" dedi. Öte yandan pide fiyatları için ilk başvuru Sakarya Fırıncılar Odası tarafından şimdiden yapıldı. Oda, 30 gram ramazan pidesinin 20 liradan satışı için Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (SESOB) başvuruda bulundu.

Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Vatandaş 11 Ayın Sultanı için hazırlık yaparken, zam korkusu da sürüyor. Son dönemde birçok gıda ürününün fiyatları artarken, Ramazan'ın yaklaşmasıyla gözler Ramazan pidesine çevrildi. Un ve personel maliyetleri için halihazırda ekmek için zam talep eden fırıncılar, pide için de artış bekliyor.

Konuyla ilgili konuşan Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı, Haber Global'e yaptığı değerlendirmede "Ekmek ve pide zammı için görüşmelerimiz devam ediyor. Fırıncılarımızın zam talebini değerlendiriyoruz. Önümüzdeki hafta yapacağımız toplantı sonrası kararımızı açıklayacağız" dedi.

PİDE FİYATLARI İLE VE İLÇEYE GÖRE DEĞİŞEBİLİR

Bununla birlikte ekmek fiyatları ilden ile, hatta ilçeden ilçeye bile değişiklik gösteriyor. Bazı illerde ekmek 10 TL'den satılırken, başka bir ilde 15 TL'den satılabiliyor. Bu nedenle pide fiyatlarında da il ve ilçe bazlı farklı tarifelerin olması bekleniyor.

2023'TE 10 TL'YE SATILIYORDU

2023 yılı Ramazan ayında 300 gramlık pide 10 TL’den satılıyordu. Aynı dönemde ekmek ise 5 TL'lik bir fiyata sahipti. 2023'te birçok ilde ekmek 10 TL ve üstüne çıkarken, gözler pidelere çevrildi. Pidelerde uygulanacak fiyat tarifesi önümüzdeki hafta açıklanacak. Ancak Sakarya Fırıncılar Odası tarafından verilen tarife teklifi, 2024'te uygulanacak fiyatlar konusunda ipuçları sunuyor.

İLK RAKAM ORTAYA ÇIKTI

Sakarya Fırıncılar Odası, 330 gram ramazan pidesinin 20 TL'den satılması için Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (SESOB) tarife başvurusunda bulundu.