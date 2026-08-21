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Ekonomi

Reel Kesim Güven Endeksi ağustos ayında arttı!

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Reel Kesim Güven Endeksi ağustos ayında arttı!
Fotoğraf Başlığı Reel Kesim Güven Endeksi Ağustos ayında arttı!

Reel Kesim Güven Endeksi ağustosta 102,4 seviyesine yükseldi. Endeksi ihracat siparişleri, üretim hacmi ve istihdama ilişkin beklentiler yukarı taşırken, genel gidişata ilişkin değerlendirmeler düşüş yönünde etkiledi.

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2026 yılı Ağustos ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 102,4 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

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MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRILMAMIŞ REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ 102,8 SEVİYESİNDE

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 0,6 puan artarak 102,8 seviyesinde gerçekleşti.
Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler ile iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görüldü.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında, mevcut mamul mal stokları seviyesinin ise mevsim normallerinin üstünde olduğunu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı gözlendi. Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki aya göre bir miktar güçlendiği gözlendi.

Reel Kesim Güven Endeksi Ağustos ayında arttı!
Başlık ResmiReel Kesim Güven Endeksi Ağustos ayında arttı!

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 31,2 seviyesinde gerçekleşti.
İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyrin güçlendiği görüldü.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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