Rekabet Kurumu bu yıl 2,3 milyar TL ceza kesti! 'Raf fiyatları kırmızı çizgimiz'

28 Aralık 2023 13:07 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 13:09

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, 2023 yılında yürütülen soruşturmalar, kesilen cezalar ve 2024 yılı hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Küle, son dönemde dijital pazar ve yapay zekadaki gelişmeler sonucunda iş yapış şekillerinde yaşanan gelişmelere dikkat çekti. Küle, bu gelişmelerle elde edilen faydalar kadar, rekabete aykırı davranışların da arttığını söyledi.

Küle, Kurum olarak iki konuya öncelik verdiklerine dikkati çekerek, "İlk olarak, bilişim teknolojilerine ve insan kaynağımıza yatırım yaptık, dijital veriler üzerinde inceleme kapasitemizi artırdık. Böylece soruşturma ve yerinde incelemelerimizin sayısında ciddi artış sağladık. İkinci olarak, incelemelerimiz için yalnız şikayet gelmesini beklemedik, hangi sektörlerde aksaklık varsa, gözlemledik, resen müdahalede bulunduk" dedi.

DEV FİRMALARA MİLYONLARCA LİRA CEZA

Bu yıl yürüttükleri soruşturmalara ilişkin de bilgi veren Küle, şunları söyledi:

"Bu yıl 58 soruşturma tamamladık. Bunların ihlal tespit edilen ya da teşebbüslerin ihlali kabul ederek uzlaşmaya vardığı 46'sında 2,3 milyar lira ceza kesildi. Ancak bazı pazarlarda pazarın rekabete nasıl açılacağına rehberlik etmek, salt ceza kesmekten ya da ihlali durdurmaktan daha önemli hale geliyor. Bu bakımdan 6 soruşturmada ortaya çıkarılan rekabet endişelerini gidermek üzere teşebbüslerin sundukları taahhütlerin yeterli olduğu kabul edilerek soruşturma sonlandırıldı.

Digitürk'ün alt yayın haklarını diğer yayın kuruluşlarına ayrımcı şekilde sunma uygulamaları, Obiletin bağlama uygulamaları ve çevrim içi reklam kısıtlamaları bu dosyalara örnektir. Benzer şekilde ceza ile sonuçlanan soruşturmalarda da odağımız salt cezaya yönelmiyor, teşebbüslerin ihlal olmayan pazar şartlarına geri dönmeleri için detaylı uyum süreçleri yürütüyoruz. Sahibinden.com hakkında verilen kararda ceza yanında öngörülen tedbirler bunun güzel bir örneğidir."

45 SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Küle, halihazırda 35'i bu yıl içinde açılan, 45 soruşturmada çalışmaya devam ettiklerini ifade ederek, "Devam eden incelemelerimiz çoğunlukla gıda, beyaz eşya, küçük ev aletleri, eğitim, inşaat, enerji, otomotiv, eğlence, bilgi teknolojileri, kozmetik ve kimya sektörlerinde yoğunlaşmış halde.

Geliştirdiğimiz insan kaynağımızla çok daha etkin süreç işletiyor, Kanun'umuza kazandırılan taahhüt ve uzlaşma mekanizmalarımızla çok daha hızlı kararlar alıyoruz. Örneğin, gıda, otomotiv, kozmetik gibi sektörlerdeki yeniden satış fiyatının tespitine yönelik açılan soruşturmalarımız, uzlaşma mekanizmasının işletilmesi sayesinde kısa sürede sonlandırıldı" ifadesini kullandı.