Reytinglerde büyük şüphe! Rekabet Kurumu harekete geçti

Rekabet Kurumu, televizyon kanallarının izlenme oranlarını belirleyen reyting ölçümlerine yönelik soruşturmayı sürdürüyor. Kurum Başkanı Birol Küle, ölçümlerdeki olası hataların kanalların reklam pastasından aldığı payı değiştirebileceğini belirterek sektördeki rekabet dengesine dikkat çekti.

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Rekabet Kurumu, televizyon kanallarının izlenme oranlarını belirleyen reyting ölçümlerine yönelik soruşturmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, ölçüm sonuçlarında yaşanabilecek farklılıkların televizyon kanallarının reklam gelirlerinden rekabet gücüne kadar pek çok alanda etkili olabileceğini belirtti. Küle, reklamcılık sektörüne yönelik incelemeler kapsamında kamuoyunda reyting olarak bilinen televizyon izleyici ölçümü alanında soruşturma başlattıklarını hatırlattı.

İzleyici ölçümlerinin televizyon kanalları ve programların eriştiği kitleyi ortaya koyduğunu belirten Küle, bu verilerin reklam bütçelerinin planlanması ve kanallar arasında paylaştırılması açısından önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Ölçümlerin güvenilir ve karşılaştırılabilir olmasının hem reklamverenler hem de yayıncılar açısından belirleyici olduğunu vurgulayan Küle, sonuçlardaki olası farklılıkların reklam fiyatlarını, kanalların rekabetçi konumlarını ve içerik üretim süreçlerini etkileyebileceğini kaydetti.

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REYTİNG PİYASASINDA TEK SAĞLAYICI DİKKAT ÇEKTİ

Televizyon izleyici ölçümü pazarındaki mevcut yapıya da değinen Küle, Fifty5Blue Medya Araştırmaları Danışmanlık ve Ticaret AŞ'nin sözleşme dönemi boyunca bu hizmetin münhasır sağlayıcısı olduğunu ve pazarda tekel konumunda bulunduğunu bildirdi.

Şirketin pazardaki konumu nedeniyle ölçüm hizmetlerinde ortaya çıkabilecek dışlayıcı, ayrımcı veya sömürücü uygulamaların sektörde önemli sonuçlar doğurabileceğini belirten Küle, rekabet koşullarının eşit ve objektif biçimde sağlanmasının önemine işaret etti.

YANLIŞ REYTİNG REKLAM BÜTÇELERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Reyting hesaplamalarında yaşanabilecek teknik ve istatistiki farklılıkların reklam maliyetlerine doğrudan yansıyabileceğini anlatan Küle, olası senaryolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir televizyon kanalının izlenme oranının gerçekte olduğundan yüksek ölçülmesi halinde reklamverenlerin o kanala daha fazla bütçe ayırabileceğini belirten Küle, bu durumun kanalın reklam fiyatları üzerindeki pazarlık gücünü de artırabileceğini ifade etti.

Buna karşılık izlenme oranı gerçekte olduğundan düşük hesaplanan kanalların, aynı reklam bedeli karşılığında hedef kitleye ulaşma açısından dezavantajlı duruma düşebileceğine dikkati çekti.

Küle, ölçüm farklılıklarının rekabet üzerindeki etkisinin belirlenmesinde hangi kanalın ve hedef kitlenin etkilendiği, farklılığın boyutu, ne kadar sürdüğü ve reklam kararlarına ne ölçüde yansıdığının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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