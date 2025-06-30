Sabah 4'te gelen ürün, öğlen çürüyor! 40 derece sıcaklık fiyatları da etkiledi

Diyarbakır'da aşırı sıcaklar sebze ve meyve fiyatlarını da vurdu. Sabah 4'te hale getirilen ürünler, aşırı sıcaklar nedeniyle öğlen 12'ye kadar çürürken, bu durum fiyatları da etkiledi. Çürüyen sebze ve meyvenin çöpe gitmesi nedeniyle sağlam kalan ürünler pahalıya satılıyor.

Diyarbakır'da etkisini sürdüren sıcak hava, meyve-sebze halindeki ürünleri etkiledi. Diyarbakır Sebze ve Meyve Komisyoncuları Başkanı Fırat Taş, sabah 04.00'te gelen ürünün öğlen saat 12.00'ye kadar adeta çürüdüğünü söyledi. Hava aşırı sıcak olduğu için malların hemen etkilendiğini belirten Taş, durumun satışlara da yansıdığını ifade etti.

ÜRÜN FİYATLARI ARTTI

Taş, sağlam kalan ürünlerin pahalı fiyattan satıldığını kaydederek, "Sebze ve meyve hâlinde 10 tane buzhane yok. Biz yeni bir hâle gitsek, alt yapı ve buzhane problemleri olmasa bu sıkıntıları yaşamayız" dedi.

"KARPUZ GÜNEŞ YANIĞINDAN ÇÖP OLDU"

Bozulan ürünlerin çöpe gittiğini ve üreticilerin zarar ettiğini kaydeden Taş, "Adana'da domates eken arkadaşlarımız zarar etti. Karpuz aynı şekilde güneş vurdu. Güneş yanığından dolayı bugün karpuz tarlada çöp oldu" diye konuştu.