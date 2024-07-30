Sabiha Gökçen Havalimanı çalışanlarına ara zam! Temmuz itibarıyla geçerli

Sabiha Gökçen Havalimanı çalışanlarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. Temmuz ayı itibarıyla İSG çalışanlarına yüzde 25 oranında ara zam yapıldı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) çalışanlarına ara zam yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın dokuzuncu en yoğun havalimanı İSG'nin işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB), çalışanların maaşlarına Temmuz 2024 itibariyle yüzde 25 oranında ara zam yapıldığını duyurdu.

MÜJDELİ HABERİ ÇALIŞANLARA CEO VERDİ

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Alp Er Tunga Ersoy, çalışanlarla bir araya gelerek zam kararını paylaştı.

Ara zam kararı, çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu artırma çabasının bir parçası olarak ekonomik koşullara uyum sağlama, çalışanlarının yaşam standartlarını koruma amacıyla hayata geçirildi.