Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Sabiha Gökçen Havalimanı çalışanlarına ara zam! Temmuz itibarıyla geçerli

Sabiha Gökçen Havalimanı çalışanlarına ara zam! Temmuz itibarıyla geçerli

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sabiha Gökçen Havalimanı çalışanlarına ara zam! Temmuz itibarıyla geçerli

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sabiha Gökçen Havalimanı çalışanlarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. Temmuz ayı itibarıyla İSG çalışanlarına yüzde 25 oranında ara zam yapıldı 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) çalışanlarına ara zam yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın dokuzuncu en yoğun havalimanı İSG'nin işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB), çalışanların maaşlarına Temmuz 2024 itibariyle yüzde 25 oranında ara zam yapıldığını duyurdu.

MÜJDELİ HABERİ ÇALIŞANLARA CEO VERDİ

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Alp Er Tunga Ersoy, çalışanlarla bir araya gelerek zam kararını paylaştı.

Ara zam kararı, çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu artırma çabasının bir parçası olarak ekonomik koşullara uyum sağlama, çalışanlarının yaşam standartlarını koruma amacıyla hayata geçirildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
DEM Partililerin izinsiz gösterisine polis müdahalesi! İl Başkanı gözaltında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Esnaftan ilginç yöntem! Bozuk para sıkıntısını dükkanın camına astığı ilanla çözdü - EkonomiBozuk para sıkıntısını bakın nasıl çözdüKonut arayanlar dikkat! Yatırım fırsatı bu evlerde… - EkonomiYatırım fırsatı bu evlerde…Temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı - EkonomiAçlık ve yoksulluk sınırı açıklandıBakan müjdeyi yerinde verdi! Dev proje ile 2,5 saatlik yol 18 dakikaya inecek - Ekonomi2,5 saatlik yol 18 dakikaya inecekMerkez Bankası faizi ne zaman düşürecek? Goldman Sachs'tan sürpriz tarih - EkonomiDünyaca ünlü bankadan sürpriz tahminEkonomik güven endeksi açıklandı - EkonomiEkonomik güven endeksi açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...