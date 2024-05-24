Sadakataşı Siirt’te İyilik Mağazası açılışı gerçekleştirdi!

Sadakataşı Derneği Siirt’te yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz şekilde kıyafet ve ayakkabı ulaştırmak amacıyla projelendirdiği İyilik Mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği Siirt Temsilciliği kentte yaşayan ailelere düzenli olarak yardım ulaştırmayı sürdürüyor. Dernek kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ve yetim ailelere yönelik projelendirdiği İyilik Mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Mağazanın açılışına Siirt Vali Yardımcısı Şeyma Aktaş Semiz, Sadakataşı Derneği Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal, Sadakataşı Siirt İl Temsilcisi Halil Demir ve bölge halkı katılım sağladı. Açılış sonrası çocuklara ihtiyaçları olan kıyafetler hediye edildi.

‘‘YARARLI HİZMETLERDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM’’

Siirt Vali Yardımcısı Semiz açılışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada; ‘‘Sadakataşı Derneği Siirt’imizde güzel yardım çalışmaları gerçekleştiriyor. Şimdi de yoksul ve yetim ailelerinin faydalanacağı bir mağazanın açılışını gerçekleştirdi. İlimize yapmış oldukları bu yararlı hizmetlerden dolayı Sadakataşı Derneği’ne teşekkür ediyorum.’’ İfadelerini kullandı.

‘‘MAĞAZAMIZIN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYACAĞIZ’’

Sadakataşı Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Dernek olarak ülkemizin her bir köşesine yardım ulaştırmak için mücadele ediyoruz. Bugünde Siirt Temsilciliğimiz kentte yaşayan yetim ve yoksul ailelere ücretsiz kıyafet ve ayakkabı ulaştıracağı mağazanın açılışını gerçekleştirdi. Aileler buraya gelerek ayakkabı, kıyafet, çorap ve oyuncağına kadar ihtiyacı olan her şeyi temin edebilecek.

Haftanın 7 günü açık olacak olan mağazamızda sürekliliği sağlayabilmek için düzenli olarak ürün tedarik edeceğiz. Mağazamızın açılışına katkıda bulunan Siirt halkına ve Siirtli hayırsever iş adamlarına teşekkür ederiz.