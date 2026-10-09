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Ekonomi

Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,9 azaldı

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Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,9 azaldı
Başlık ResmiSanayi üretimi yıllık yüzde 1,9 azaldı

TÜİK'in açıkladığı veriye göre, ağustos ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 1,9, aylık ise yüzde 1 azaldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 1,9 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,3 arttı.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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