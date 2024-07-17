Şaşırtan yükseliş! Bitcoin’in hızına kimse yetişemiyor

Bitcoin’de son dakika! Pazartesi 60 bin dolar sınırında bulunan BTC, bugün 66 bin doların üzerini test etti. 3 günde %10 yükselen BTC’nin hızına birçok yatırımcı yetişemedi. Trump ve FED faktörüyle hızlı artan BTC’de, 64 bin 900 destek ve 67 bin 200 direnç olarak izleniyor. Bu arada risk faktörünün MT Gox olduğu, bu borsa tarafından dağıtımların devam ettiği, hızlı yükselişin ardından sert realizasyonlar yaşanabileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para birimi Bitcoin’de sert hareketler devam ediyor. Düşerken birçok yatırımcıya “satış fırsatı” vermeyen Bitcoin, yükselirken de benzer şekilde “alım fırsatı” vermeden hızlı ilerledi. Pazartesi günü 60 bin 600 dolar olan BTC, bugün 66 bin doların üzerini test etti. Birçok yatırımcı yükselişi anlamlandırmaya çalışırken, BTC’nin arkasından bakakaldı!

17 TEMMUZ BİTCOİN FİYATI

Bugünkü işlemlerde BTC’de, sabah saatleri itibarıyla 66 bin dolara yakın denge arayışı devam ediyor. Son üç günde yüzde 10 yükselen BTC’nin geçmişinde bu tarz fiyat hareketleri nadir görüldü. Son yükselişle birlikte BTC, geride kalan 6 haftalık süreçteki kayıplarını da büyük ölçüde telafi etti.

BTC 2024 BEKLENTİ VE HEDEF

Bitcoin’de 7 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında yaşanan düşüş, 72 bin dolardan başlayıp 53 bin 500 dolara kadar devam etmişti. Ardından son 12 günde yaşanan hızlı tepki, yaşanan bu düşüşün yüzde 61,8 geri alma noktası olan 64 bin 900 dolar seviyesinin de üzerine çıktı. En kısa vadede 64 bin 900 dolar destek ve 67 bin 200 dolar direnç olarak takip ediliyor.

BTC, NEDEN HIZLA YÜKSELİYOR?

Bitcoin’de Trump kutlamasının devam ettiği, FED’in yaklaşan faiz indirimi beklentisi ve Almanya’nın BTC satışlarının bitmesi gibi pozitif diğer gelişmelerin de buna eklendiği belirtiliyor. Bütün bunlara rağmen BTC fiyatındaki yükselişin oldukça hızlı gerçekleştiği ifade ediliyor.

KÂR SATIŞLARI GELEBİLİR

Analistler, “Bir yandan Japon MT Gox borsasının dağıtımları devam ediyor. Kâr satışları da BTC’de sert olabilir. 64 bin 900 desteğinin aşağı kırılması halinde 62 bin 800 dolara varabilecek gerilemeler yaşanabilir. Yatırımcılar temkinli olmalı” uyarısında bulunuyor.