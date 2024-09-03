Satışlar artarak sürüyor! Tapudan hazineye 50,8 milyar lira

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Eylül 2024 07:35 - Güncelleme: 3 Eylül 2024 07:46 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Tapu dairelerinde ilk sekiz ayda yapılan satış işlem sayısı 1 milyon 770 bin 35 oldu. Aynı dönemde satış işlemlerinden elde edilen tapu harç geliri ise 50 milyar 836 milyon lirayı geçti.