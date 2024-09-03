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Satışlar artarak sürüyor! Tapudan hazineye 50,8 milyar lira

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Satışlar artarak sürüyor! Tapudan hazineye 50,8 milyar lira

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tapu dairelerinde ilk sekiz ayda yapılan satış işlem sayısı 1 milyon 770 bin 35 oldu. Aynı dönemde satış işlemlerinden elde edilen tapu harç geliri ise 50 milyar 836 milyon lirayı geçti.

Rakamları değerlendiren Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Gayrimenkul satışlarında geçen ayki olumlu havanın etkisi ağustos ayına da yansıdı. Özellikle tüm gayrimenkul satışlarında son bir ayda 280 bine yakın satış işlemi gerçekleşti. Yıl içindeki toplam tapu harcı geliri ise rekor bir seviyede artarak şimdiden 50 milyar lirayı geçti. BDDK verilerine göre de konut kredi hacmi 455 milyar lirayı aştı” dedi. Özellikle dükkân alımlarındaki fırsata dikkat çeken Özelmacıklı “Son bir yılda dükkân metrekare değerleri ortalama 80 bin lira seviyesinde iken kira değer ortalaması 250 TL seviyesinde. Son bir yılda kira fi yatı yüzde 60 artarken satış fi yatları bunun yarısı kadar arttı. Düşen amortisman süreleri sebebiyle kira getirisi amaçlı alım iştahının arttığını söyleyebiliriz” dedi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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