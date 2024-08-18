Hazineye tapudan dev gelir! 10 milyon satışla 10 milyar TL geldi

2024 yılında tapu dairelerinde yapılan işlem sayısı ve elde edilen gelir belli oldu.

30 milyonluk daire 5 milyon TL! Tapuda 2 milyar dolar kaçak var

30 milyonluk daire 5 milyon TL! Tapuda 2 milyar dolar kaçak var

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Tapu dairelerinde ilk yedi ayda 10 milyon 4 bin 948 işlem yapılırken, gayrimenkul satış sayısı 1 milyon 490 bin 497 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde satış işlemlerinden elde edilen tapu harç geliri ise 40 milyar 712 milyon lirayı geçti.

Uzmanlar ayrıca tapuda gerçek beyanın önemli olduğuna değinerek “Alıcı ve satıcıların cezalı tarhiyatla karşılaşmamaları için, tapuda yapılacak gayrimenkul devir ve iktisap işlemlerinde gerçek alım-satım bedelini beyan etmeleri, ayrıca beyan edilen bu bedelin devre konu gayrimenkulün emlak vergisi değerinden düşük olması durumunda emlak vergisi değeri üzerinden harç ödemeleri gerekmektedir. Beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının veya emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin tespit edilmesi hâlinde, eksik ödenen harç yüzde 25 vergi ziyaı cezası ile birlikte alıcı ve satıcıdan tahsil edilebilir” dedi.